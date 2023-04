Cena dopolnilnega zavarovanja zamrznjena do njegove ukinitve

V nadaljevanju preberite:

Vlada je včeraj – tri dni za tem, ko so vladajoči poslanci vložili novelo, ki prinaša ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja – sprejela uredbo, s katero je premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja s 1. majem zamejila pri 35,67 evra. To bo predvidoma veljalo do preoblikovanja zdravstvenega zavarovanja oziroma uveljavitve novele. Na Vzajemni opozarjajo, da se z zamrznitvijo cen posega v svobodno gospodarsko pobudo in da je sprejeta uredba v nasprotju z direktivami EIOPE. Na Agenciji za zavarovalni nadzor jo bodo podrobno proučili.

Ob vsem tem se postavljajo številna vprašanja, začenši s tem, zakaj sploh imamo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kaj pokriva in kako bo potekal prehod z zdajšnjega v prenovljeni sistem. Poiskali smo odgovore nanje.