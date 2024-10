Nepremičninska priložnost, ki se še lep čas ne bo ponovila

Arhitektura trajne vrednosti

Zdaj je jasno, Palais Schellenburg je izpolnila pričakovanja in postavila nova merila za kakovostno stanovanjsko gradnjo v mestnem središču. Njena arhitekturna zasnova komunicira z mestom in njegovo bogato tradicijo, a hkrati ponuja najvišjo raven udobja in kakovosti bivanja v skladu s pričakovanji sodobnega urbanega uporabnika. Poleg tega je kakovost izvedbe neverjetno dobra. Uporabljeni so vrhunski materiali, stavba je izredno energetsko učinkovita, vsako stanovanje ima svoje prezračevanje z rekuperacijo, nadzorom vlage in temperature ter filtriranjem zraka.

FOTO: Miran Kambic

Udobje bivanja na najvišji ravni

Med glavne prednosti Palais Schellenburg gotovo sodi njena lokacija: stoji v samem mestnem središču, a je ravno prav oddaljena od mestnega vrveža. Prostran park Tivoli, nov športni center Ilirija, kulturne ustanove, trgovine, restavracije, osrednja tržnica … Tako rekoč vsa »ponudba« slovenske prestolnice je njenim prebivalcem na dosegu roke.

V skupni avli sta stanovalcem ves čas na voljo concierge in celo pisarna za hitre sestanke ali srečanja, ki jih ne želijo imeti v stanovanju.

FOTO: Miran Kambic

Naložba za generacije

Nakup stanovanja v Palais Schellenburg ne prinaša le trenutnega užitka v razkošnem bivalnem okolju, temveč tudi obetaven dolgoročni kapitalski dobiček, ki je za stanovanja tako izjemne kakovosti in na tako izjemni lokaciji gotov še veliko bolj, kot to sicer velja za slovenski nepremičninski trg.

Od 6586 evrov za kvadratni meter

V edinstveni Palais Schellenburg je naprodaj še zadnjih 20 stanovanj (od skupno 111) različnih tlorisov in različnih velikosti, od 89 m² do velikodušnih 272 m² stanovanjske površine.

Ne zamudite te odlične priložnosti. Za takšnimi projekti, ki zaznamujejo razvoj mesta, so leta in desetletja načrtovanja, priprav, usklajevanja, zato boste na podobno ponudbo v Ljubljani čakali še dolgo. Dogovorite se za ogled zdaj!

FOTO: Miran Kambic

Naročnik oglasne vsebine je Tivoli d.o.o.