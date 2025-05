Vnovič interpelirajo notranjega ministra: Njegovo vztrajanje je škodljivo

Po dveh dnevih usklajevanj so poslanci NSi in Demokratov vložili interpelacijo zoper notranjega ministra Boštjana Poklukarja. Že drugič v tem mandatu, očitajo pa mu zlorabo uradnega položaja, nevestno delo, kršitev pravic delavcev in pa opustitev dolžnega ravnavanja.

»Minister za notranje zadeve si zasluži ponovno interpelacijo, saj se na nobenem ključnem področju zagotavljanja varnosti zadeve niso izboljšale,« komentira Anže Logar, predsednik Demokratov. »Vztrajanje Boštjana Poklukarja na funkciji ministra za notranje zadeve je za Slovenijo škodljivo, kar so jasno pokazali tudi v tej interpelaciji,« pa je dejal prvopodpisani pod njo in vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj.

V obrazložitvi so nanizali več odmevnih primerov, v katerih se je znašel Poklukar in ki še vedno niso v celoti pojasnjeni, in sicer kako to, da je lastnik kobariške restavracije Hvala – Topli val Aleš Hvala, ki naj bi filipinske delavce preprodajal drugemu delodajalcu, vedel, da je v policijski preiskavi. Kot so razkrili na TV Slovenija, je osumljeni bližnji sorodnik vodje kabineta ministra za notranje zadeve. Na ministrstvu so bili s policijsko preiskavo seznanjeni, še več, sredi preiskave sta minister in generalni direktor policije k osumljencu trgovine z belim blagom na kosilo peljala delegacijo. Povezav oziroma morebitnega odtekanja informacij po prepričanju Demokratov in NSi Poklukar doslej ni ustrezno ovrgel.

Med očitki pa se je znova znašlo tudi slabo stanje na centru za varovanje in zaščito (CVZ), kjer stanje še vedno ni sanirano oziroma se z reorganizacijo celo še zaostruje. Prenova predvideva ukinitev vseh obstoječih delovnih mest, pri čemer se bodo morali policisti na nova mesta prijaviti z vlogami, zato se sindikati sprašujejo, ali bo prišlo do obračunavanja z vodstvu nenaklonjenimi kadri.

Po navedbah sindikata je dodatno težavo prinesla uvedba strogega dvoizmenskega dela, zaradi katerega so pogoste nelogične menjave varnostnikov celo med izvajanjem nalog na terenu – kar ogroža kontinuiteto in učinkovitost varovanja. Tudi zato se je predsednica republike Nataša Pirc Musar odločila, da želi po reorganizaciji lastno varnostno ekipo.

Prav tako so v interpelacijo znova dodali očitek o poslabšani varnostni situaciji, pa očitke, da se neustrezno loteva kadrovskega primanjkljaja v policiji in da vztraja pri nepravilnostih pri naročanju helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči.

Ker imajo poslanci NSi in Demokratov dovolj podpisov za vložitev interpelacije sami, menda za podporo SDS niso niti vprašali. Gotovo pa Poklukar na njihovo podporo ne more računati. Nazadnje so se ob očitkih, da njegov izbor za generalnega direktorja policije ne izpolnjuje vseh predpisanih pogojev, vzdržali tudi v koalicijskih SD in Levici. Na funkciji je preživel z glasovi svojega Gibanja Svobode. »Očitke, navedene v interpelaciji, bom spet argumentirano zavrnil v razpravi v državnem zboru,« se je odzval Poklukar.