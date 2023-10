Oddaja poslovnih prostorov Pošte Slovenije Ljubljana – Čopova

Pošta Slovenije d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, objavlja javno povabilo k oddaji zavezujoče ponudbe za najem nepremičnine – poslovni prostori Ljubljana – Čopova.

Zbiranje ponudb je javno in poteka od 6. do 20. oktobra 2023 do 24. ure.

Razpisna dokumentacija z vabilom za pripravo ponudbe je dostopna na spletni povezavi.

Pošta Slovenije v središču prestolnice. Foto: Pošta Slovenije

Predmet najema so poslovni prostori na naslovu Čopova ulica 11 v Ljubljani. Na eni najbolj prestižnih lokacij v Ljubljana se v dolgoročni najem oddaja dvonadstropna podkletena poštna stavba. Poslovno stavbo v naravi sestavljata dva objekta, in sicer glavni ter dvoriščni objekt. Predmet najema je 2665 m2 uporabnih površin, ki so razdeljene v sedem sklopov. Ponudnik lahko odda ponudbo za najem celotne površine ali posameznih sklopov. Predmet najema se oddaja v dolgoročni najem.

Zbiranje ponudb poteka elektronsko, tako da se ponudba odda najemodajalcu v elektronski obliki na e-naslov: karmen.hauc@posta.si. Ponudba bo veljavna, če bo prejeta na e-naslov do 20. oktobra 2023 do 24. ure ali če bo poslana po pošti kot priporočena pošiljka najkasneje 20. oktobra 2023 do 24. ure, in sicer na naslov Pošta Slovenije d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, s pripisom: »Zbiranje zavezujočih ponudb za nepremičnino Ljubljana – Čopova«.

Dvonadstropna podkletena palača poštnega poslopja, zgrajena po tipskem načrtu arhitekta Friedricha Setza, izdelanem na Dunaju leta 1896, je na križišču Čopove ulice s Slovensko cesto, ki je z vidika bližine starega mestnega jedra, turističnih znamenitosti in glavne prometnice, Slovenske ceste, ena najbolj prestižnih lokacij v mestu.

Palača je zgrajena po tipskem načrtu arhitekta Friedricha Setza. Foto: Pošta Slovenije

V bližnji okolici nepremičnine so vse glavne turistične točke, stavbe javnega značaja, gostinski lokali, hoteli in ključni trgovski objekti ter glavna mestna postaja Ljubljanskega potniškega prometa »Pošta«.

Zbiranje ponudb poteka do 20. oktobra. Foto: Pošta Slovenije

Več o nepremičnini na spletni povezavi.

Naročnik oglasne vsebine je Pošta Slovenije d. o. o.