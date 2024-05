Ljudje panično bežijo iz Rafe, izraelska ofenziva se širi

V nadaljevanju preberite:

Izraelske kopenske sile so danes v celoti zasedle vzhodni del Rafe tik ob egiptovski meji in še vedno nadzirajo palestinski del mejnega prehoda z Egiptom. Iz vzhodne Rafe – pa tudi iz drugih delov mesta, kamor se je v zadnjih sedmih mesecih pred brutalnim izraelskim nasiljem zateklo 1,3 milijona ljudi – proti obali in osrednjemu delu palestinske enklave beži več deset tisoč ljudi. Na begu so večinoma ljudje, ki so morali v času (zadnje) vojne že večkrat bežati in so že davno ostali brez svojih domov. V Rafi vladata strah in obup.