Slabovoljni Dončić je bil jasen: Izgubili smo, vse drugo je brez pomena

Odkar na klopi sedi Jason Kidd, Dallas v končnici v petih poskusih še ni dobil prve tekme v seriji končnice. Proti Oklahomi City Thunder so bili brez moči, mlada in raznovrstna ekipa je v drugem polčasu stopila na plin in zmagala s 117:95. Za Dallas poraz ni tragičen, po uvodnem porazu so s Kiddom za krmilom dobili tri od štirih dvobojev v končnici, Luka Dončić pa se zaveda, da jim bo proti Oklahomi zelo težko. Na vprašanje, kako lahko Dallas obrne potek serije, pa je redkobesedno odvrnil: »Več energije in več zadetkih metov iz igre.« Sliši se preprosto, a bo vse prej kot to.

Poškodba kolena pri Dončiću pušča sledi. Odkar je odšepal v garderobo v tretji tekmi proti LA Clippers, na parketu ni več tako eksploziven, kot je bil predtem. Dončić je pred začetkom zanimivega dvoboja z Oklahomo priznal, da bi tekmo zagotovo izpustil, če bi bili v rednem delu sezone in da bo za saniranje poškodbe potreboval daljši poletni odmor. To je slaba novica tudi za slovensko reprezentanco, a Luka zaenkrat o njej še ne razmišlja. Lu Dort mu je v obrambi povzročal velike preglavice, Dončić je šepal po parketu in ni uspel priti do lahkih zaključkov v raketi, met za tri točke pa mu še vedno ne steče (1/8). »Moramo mu pomagati in mu ustvariti še več lepih metov za tri, potem se bo zagotovo razigral. Tokrat je imel nekaj odprtih poskusov, a so žal zleteli mimo,« se Kidd zaveda, da jim ob nerazpoloženem Dončiću trda prede.