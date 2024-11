Otroci v kolesju sodstva in konflikta staršev

V nadaljevanju preberite:

Dolgotrajnost postopkov, v katerih so premalo slišani, pomanjkanje izvedencev, predvsem kliničnih psihologov, premalo usposabljaj, da bi vsi udeleženi pridobili veščine za pogovore in delo z mladoletniki ter da bi prepoznali morebitno dinamiko nasilja, so med pomanjkljivostmi, na katere najpogosteje opozarjajo nevladne organizacije glede položaja otrok v sodnih postopkih. Kljub nekaj pozitivnim korakom z družinskim zakonikom in drugimi ukrepi ima država še veliko možnosti za izboljšave na tem področju, največja otrokova korist pa mora biti tudi prioriteta staršev.