Policisti zahtevajo, da se ustavita »agonija« ter »medijski linč«

Sindikat policistov Slovenije (SPS) »ob aktualnem dogajanju in medijsko odmevnih oddajah, poročilih in izjavah odgovornih funkcionarjev, strokovnjakov in v javnosti znanih osebnosti« ne more ostati ravnodušen opazovalec, je v pismu, naslovljenem na predsednika vlade Roberta Goloba, zapisal predsednik SPS Adil Huselja. Dopis sta v vednost prejela tudi Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve in Senad Jušić, generalni direktor Policije.

»V policiji nas je zaposlenih več kot osem tisoč, v veliki večini predanih profesionalcev, ki branimo tudi pravni red in skrbimo za varnost v državi, kar je nujno za delovanje države in funkcioniranje družbe. Očitki na račun dela uslužbencev Centra za varovanje in zaščito (CVZ) ne diskreditirajo le te službe in njenih uslužbencev, ampak celotno Policijo in vse njene uslužbence,« navaja v imenu policistov Huselja.

V zvezi s predstavitvijo izsledkov iz poročila o nadzoru in posameznih izpostavljenih primerih neustreznih ravnanj v CVZ poudarja, da »so bila bolj ali manj vsa odkrita pred izvedbo nadzora Direktorata za policijo in druge varnostne naloge (DPDVN) in so bila tudi obravnavana v notranje-varnostnih postopkih«. Medijsko izpostavljanje in predstavitev v negativni luči po mnenju SPS ustvarja »nove težave in dodatno zapleta reševanje tako težav kot trenutnih okoliščin, ki so že zdavnaj prešle okvirje delovanja tako Policije kot MNZ«.

Dogaja se diskreditacija vseh

SPS se sklicuje tudi na vsebine zadnje oddaje TV Slovenija Tarča, ki da je »dodatno obremenila vse dosedanje izjave, očitke in kritike na račun Policije in hkrati potrdila, da se težave niso reševale na pravi način, ampak se le še bolj zaostrujejo« in ustvarjajo dodatno nezaupanje v Policijo. To tudi negativno vpliva na ugled Policije in na delo njenih uslužbencev, poudarja Huselja.

Odziv ministrstva na navedbe v oddaji Tarča



»Zaradi številnih vprašanj, ki se porajajo v javnosti in so bila izpostavljena v oddaji Tarča«, se je ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) popoldne odločilo za naslednje pojasnilo:

»Na MNZ pojasnjujemo, da so bile v oddaji Tarča na Televiziji Slovenija 19. decembra 2024 v zvezi s poročilom o izrednem nadzoru nad delom Centra za varovanje in zaščito podane določene neresnične in neutemeljene trditve, ki jih ostro zavračamo.

Nadzor sta opravila nadzornika Direktorata za policijo in druge varnostne naloge, Sektorja za sistemsko usmerjanje in nadzor policije. Nadzor je bil opravljen zakonito, strokovno in nepristransko. Zato odločno zavračamo neresnične in neutemeljene trditve, da je bil nadzor opravljen v nasprotju s pravili stroke. Vse ugotovitve omenjenega nadzora so dokazljive in preverljive.

Celotno poročilo je Direktorat za policijo in druge varnostne naloge odstopil Specializiranemu državnemu tožilstvu.«

Kot pravi, v SPS že dlje časa opozarjajo na kršitve delovno-pravne zakonodaje in neustrezno organiziran način dela policistov varnostnikov v CVZ. Na vodstvo policije in MNZ so naslovili več pobud in zahtev, da se način razporejanja, plačilo za opravljeno delo in evidentiranje delovnega časa uredi. Ravno tako so zahtevali izdajo enotnih in konkretnih navodil ministra za notranje zadeve, ki bi enotno urejal obračunavanje ur, odrejanje službenih poti, dela prek polnega delovnega časa in izplačilo dnevnic, navaja Huselja.

Odgovori pa? Ti so bili po njegovem »bolj ali manj pavšalni« z izjemo ureditve problematike dnevnic in kljub inšpekcijskemu nadzoru Inšpektorata za delo v CVZ »se delo v ničemer ni spremenilo in način obračunavanja naštetega v MNZ je ostal nespremenjen«.

Predsednika vlade SPS poziva, da premišljeno razreši nastalo situacijo, povrne zaupanje v pravno državo in njene institucije in tako zaščiti integriteto policistov. »S potenciranjem dejanj redkih posameznikov in z nerodno komunikacijo prihaja do neupravičene diskreditacije policistov, zaposlenih v CVZ, posledično pa vseh nas, ki smo zagotovo v veliki večini in predano opravljamo svoje delo,« piše Huselja.

Od pristojnih zahteva ustavitev »agonije« in ukrepanje, da se zagotovi »normalno in predvsem zakonito in strokovno delo tako CVZ kot celotne Policije«, ki jim bo omogočilo izhod iz »medijskega linča in krča, v katerem je trenutno Policija«.