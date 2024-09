Prenos zapuščenih nepremičnin izginil iz zakona

V nadaljevanju preberite:

Pri predsedniku vlade Robertu Golobu se bo danes po poletnih dopustih sestal vrh koalicijskih strank. Ob pripravah na širše srečanje, ki ga bo imela koalicija prihodnji teden, je na mizi šefov treh vladnih strank, njihovih sekretarjev ter vodij poslanskih skupin ob romski problematiki tudi nekaj pomembnih zakonskih predlogov. Med njimi so zakon o medijih, psihoterapiji in več pomembnih zakonskih predlogov pravosodnega ministrstva, o katerih bo predvidoma ta teden odločala vlada.

Po naših informacijah je za ministrsko odločanje ta teden predvideno glasovanje o spremembah zakona o dedovanju. V ta zakon se prav pogosto ne posega in vsaka sprememba je deležna precejšne pozornosti javnosti. Zakon o dedovanju je bil sprejet leta 1976, do zdaj je bil v 48 letih noveliran le trikrat. Osnutek sprememb, ki so na mizi, je predvideval tudi pomembno spremembo glede starih nepremičnin z več dediči, ki so že davno pokojni ali razseljeni, nepremičnine pa so neuporabljene.

Po osnutku zakona so na ministrstvu za pravosodje predvideli več sprememb, vsebinsko najpomembnejša je bila, da bi nepremičnine brez dedičev, za katere niso bili izvedeni zapuščinski postopki, po novem postale last občin. Zdaj je ta ideja iz zakona izginila. Kaj še pripravlja koalicija?