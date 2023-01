Prevrnil se je vagon, en hudo poškodovan

Danes, nekaj čez poldrugo uro zjutraj, so bili policisti obveščeni, da se je na železniški postaji v Zidanem Mostu, v smeri proti Celju, prevrnil vagon. Šlo je za izredni prevoz večjega tovora.

»V dogodku se je poškodoval državljan Češke, ki je bil v posebni kabini, za vagonom, ki se je prevrnil. Ko se je vagon prevrnil, je kabino odtrgalo in jo odneslo na nabrežje reke Save. Češki državljan se je pri tem hudo poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju,« so zapisali.

Kot so še dodali, vzrok nesreče še ni potrjen: »Ogled, ki sta se ga udeležili tudi državna tožilka in preiskovalna sodnica, še poteka. Materialna škoda bo zelo visoka.«

Železniški promet v Zidanem Mostu je bil približno tri ure povsem onemogočen. Od zgodnjih jutranjih ur poteka po enem tiru.