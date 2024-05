Pogačar bi Thomasa zlomil tako kot Roglič

V nadaljevanju preberite:

Tadej Pogačar (UAE) je bil v 6. etapi Gira mož beseda, čeprav številni niso resno vzeli njegove napovedi, da na toskanskem makadamu tokrat ne napadal, kot to običajno počne na enodnevni dirki Strade Bianche. Slovenski as se je osredotočil le na to, da je varno prikolesaril v cilj, in pri tem že razmišljal o današnji 40-kilometrski vožnji na čas.