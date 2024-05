Milanović je Plenkoviću podelil mandat za sestavo nove hrvaške vlade

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je danes podelil mandat za sestavo nove vlade dosedanjemu hrvaškemu premieru in predsedniku stranke HDZ Andreju Plenkoviću. Ustanovna seja novega sklica sabora je napovedana za četrtek.

Plenković je na družbenem omrežju X potrdil, da je Milanoviću danes predal 78 podpisov poslancev, ki so bili izvoljeni na parlamentarnih volitvah 17. aprila. Za večino v 151-članskem saboru je sicer potrebna podpora najmanj 76 poslancev.

Podpise je prispevalo 61 poslancev HDZ, 12 od 13 poslancev desnega Domovinskega gibanja (DP), Vesna Vučemilović, ki je minuli teden zapustila skrajno desne Hrvaške suvereniste, ter štirje predstavniki narodnih manjšin od osmih.

Plenković je iz urada predsednika odšel brez izjave za medije, prav tako izjave za medije ni dal Milanović.

Iz urada predsednika so kasneje sporočili, da je Plenković Milanoviću predal podpise 78 izvoljenih poslancev hrvaškega sabora, s čimer je dokazal, da uživa zaupanje večine poslancev.

Izpostavili so še, da mora kot mandatar za sestavo vlade najkasneje v 30 dneh od prevzema mandata predstaviti program vlade in vlado hrvaškemu saboru ter zaprositi za glasovanje o zaupnici.

Milanović je že v četrtek razpisal ustanovno sejo 11. sklica hrvaškega parlamenta, ki bo prihodnji četrtek. Pričakovati je, da bodo takrat že izvolili predsednika sabora.

Več ministrstev kot doslej

Plenković je že pred tem potrdil, da bo nova vlada imela več od dosedanjih 16 ministrstev. Tri ministrstva bodo pripadla koalicijskemu partnerju HDZ v novi vladi DP. To bodo na novo ustanovljeno ministrstvo za demografijo, ministrstvo za kmetijstvo in ministrstvo za gospodarstvo.

Stranki sta se na koalicijskih pogajanjih dogovorili tudi, da v novi vladi nihče ne bo v celoti obvladoval resorjev in da bo DP v vsakem resorju izvajal del svojih programskih usmeritev.

HDZ je na volitvah osvojil 61 poslanskih mandatov, DP pa skupaj s partnerji 14. Takoj po volitvah je koalicijo z DP zapustil Mislav Kolakušić iz stranke Zakon in pravica, v četrtek pa je svoj podpis za Plenkovića odrekel tudi član DP Josip Jurčević.

V sabor so se uvrstili tudi levosredinska koalicija z SDP na čelu z 42 poslanci, konservativni Most in Hrvaški suverenosti z 11 in levo-zeleni Zmoremo! z desetimi. Petodstotni parlamentarni prag so prestopili tudi Istrski demokratski zbor (IDS) in Neodvisna platforma Sever (NPS) predsednika medžimurske županije Matije Posavca s po dvema poslanskima mandatoma ter Fokus z enim.