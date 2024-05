Carpe Diem je bila lani druga največkrat predvajana skladba

Zavod IPF vsako leto predstavi uradne podatke o največkrat predvajanih skladbah na slovenskih radijskih postajah v minulem letu. V letu 2023 je na prvem mestu Miley Cyrus z uspešnico Flowers, na drugem mestu največkrat predvajanih skladb, ki so jih zavrtele radijske postaje, pa so Joker Out s pesmijo Carpe Diem.

Kot so sporočili iz zavoda IPF, veliko let med najbolj predvajanimi skladbami ni bilo domačih. Leta 2022 je bila prva slovenska skladba šele na 48. mestu. Na torkovem dogodku v Anton Podbevšek teatru v Novem mestu pa je direktor IPF Viljem Hribar razveselil navzoče z informacijo, da se je stanje v letu 2023 drastično spremenilo ter da se se na drugem mestu znašli Joker Out.

Joker Out na dogodku niso bili prisotni, saj v tujini snemajo novo ploščo. Njihov predstavnik je prejel nagrado IPF za največkrat predvajano slovensko skladbo v 2023 ter nagrado za proizvajalca tega fonograma, saj so ga Carpe Diem izdali v samozaložbi.

Podelili so tudi nagrado za najbolj predvajanega domačega izvajalca v preteklem letu nasploh. Naziv je ponovno osvojila Nina Pušlar, njena skladba Malo, malo je bila v skupnem številu predvajanj na desetem mestu, med prvih sto pa je imela še pesem Nina, Nina, Nina.

Podobno je imel med stotimi največkrat predvajanimi kar dve svoji skladbi tudi Žan Serčič. Na 35. mestu Pusti mi spomin, na 67. mestu pa še Pijan od ljubezni. Sicer je bilo med stotimi največkrat predvajanimi sedem slovenskih.

Na tretjem mestu največkrat predvajanih skladb na slovenskih radijskih postajah v minulem letu pa je Pink s pesmijo Trustfall.