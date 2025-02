Razpis za izboljšanje odpornosti medijev in kakovostno informativno novinarstvo

Objavljen razpis zbira predloge za dodelitev nepovratnih sredstev za pobude, ki povečujejo odpornost medijev in spodbujajo kakovostno informativno novinarstvo v naslednjih petih državah: Slovenija, Bolgarija, Hrvaška, Grčija in Madžarska.

CILJ RAZPISA je podpora neodvisnim informativnim medijem pri izvajanju pobud, katerih cilj je: povečanje njihove finančne odpornosti; obravnavanje nastajajočih tehnoloških izzivov, ki vplivajo na njihovo delo; spodbujanje razvoja kakovostnega novinarstva; zoperstavljanje vplivu populizma in propagande ter krepitev ozaveščanja družbenih skupin, ki so ranljive za dezinformacije.

KOGA VABIMO K PRIJAVI

K predlogom vabimo neodvisne medijske subjekte iz zgoraj navedenih držav, ki si prizadevajo za spodbujanje demokracije, pluralizma, socialne vključenosti, človekovih pravic, medijske pismenosti, medkulturnega dialoga, vrednot EU in pomagajo ohraniti odgovornost odločevalcev.

OSNOVNE INFORMACIJE

• Skupni znesek nepovratnih sredstev tega razpisa: do 1.560.000 EUR.

• Vsaj 10 % sredstev bo namenjenih podpori preiskovalnega novinarstva, najmanj 30 % pa lokalnim, regionalnim in skupnostnim medijem.

• Najvišja dotacija na projekt: do 60.000 EUR.

• Predlagani projekti lahko trajajo do 12 mesecev in morajo biti zaključeni do 31. maja 2026.

Rok za oddajo: 7. april 2025 do 17:00 EET

NAVODILA ZA PRIJAVO

Podrobne smernice za prijavo najdete na spletni strani projekta.

INFORMACIJSKI SPLETNI SEMINARJI ZA PRIJAVITELJE

Informativni spletni seminarji bodo potekali v obdobju od 28. februarja do 21. marca 2025. Pokrivali bodo programske in finančne ter ključne medijske teme, ki so pomembne za ta razpis. Točni datumi in dodatne informacije bodo objavljeni na spletni strani projekta.

Ta razpis je objavljen v okviru projekta Odpornost medijev: Krepitev kakovostnega informativnega novinarstva. Projekt, ki ga vodi Open Society Institute – Sofija in se izvaja v sodelovanju z European Citizen Action Service in ProMedia, sofinancira EU preko programa Ustvarjalna Evropa (CREA). Cilj projekta je okrepiti svobodno, raznoliko in pluralistično krajino informativnih medijev ter spodbujati kakovostno novinarstvo, s poudarkom na povečanju dosega kakovostnih medijev do najbolj ranljivih skupin v družbi, dovzetnih za dezinformacije.

Naročnik oglasne vsebine je Inštitut za odprto družbo – Sofija