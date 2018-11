V nedeljo ob 5.14 so se tla narahlo stresla v okolici Metlike. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so zabeležili potres magnitude 1,9.



Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Metlike in Šentjerneja, so sporočili z Arsa. »Ocenjujemo, da intenziteta potresa ni presegla tretje do četrte stopnje po evropski potresni lestvici,« so še zapisali.



Podoben potresni sunek so v bližini Metlike zabeležli že v petek zvečer. Zabeležili so potres megnitude 1,9.