Spreminjajte svet z energetskimi rešitvami za vaš dom

V Petrolu verjamejo, da je kombinacija sončne elektrarne in baterijskega hranilnika energije idealna rešitev za okolju prijazno in ekonomično energijo doma, ki lahko poganja tudi električno mobilnost.

Spreminjajte svet z izbiro sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom

Energija sonca ni novost, a se šele zadnje desetletje intenzivno zavedamo omejenosti virov energije. V nasprotju s tradicionalnimi viri sončna energija ponuja čisto rešitev brez negativnih vplivov na okolje. S sončnimi elektrarnami lahko zmanjšate svoje stroške elektrike in povečate vrednost svojega doma. Strokovnjaki v Petrolu vam lahko olajšajo celoten postopek namestitve sončne elektrarne, vključno z ugodnim financiranjem, brez obresti in brez pologa, do sedem let. Njihove sončne elektrarne odlikuje kakovostna oprema, ki zagotavlja visoko stopnjo proizvodnje električne energije več kot 20 let.

V Petrolu so pripravili še novost – tudi če nimate soglasja za letni net metering, lahko izberete lastno sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom že za 159,99 EUR* na mesec, saj vam omogočajo letno netiranje energije. V ceno je vključena električna energija za sedem let. Pri tem zagotovijo fiksen mesečni obrok za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom celotno pogodbeno obdobje ugodnega Petrol financiranja, vi pa lahko kljub ukinitvi letnega obračuna z nakupom sončne elektrarne privarčujete do 80 % pri računu za električno energijo.

Za prvih 500 kupcev v letu 2024 so pripravili še akcijsko ponudbo samooskrbe, z letnim obračunom električne energije. S takšno ponudbo se naložba v sončno elektrarno 8,2 kW z baterijskim hranilnikom 10 kWh ob subvenciji Borzena (v višini 40 % naložbe) povrne prej kot v devetih letih.

* Več o pogojih akcije lahko preverite na spletni strani www.petrol.si/skupaj.

Če ste imetnik soglasja za priklop sončne elektrarne po sistemu neto meritev, ki ste ga pridobili pred letom 2024, pa si lahko pri njih zagotovite sončno elektrarno že za 177,80 EUR na mesec, z začetkom montaže sončne elektrarne v največ mesecu od pogodbe.

Zakaj so koristni baterijski hranilniki

Z odpravo sheme neto meritev v Sloveniji z letom 2024 baterijski hranilniki postajajo ključni za shranjevanje presežkov energije. Kakovosten baterijski hranilnik električne energije ima pričakovano življenjsko dobo tudi do 20 let. Njegova ključna prednost je, da v povezavi s sončno elektrarno omogoča shranjevanje odvečne energije, zagotavlja neprekinjeno napajanje ob izpadu električne energije in zmanjšuje obremenitve omrežja. Baterijski hranilnik omogoča, da se električna energija iz sončne elektrarne uporablja tudi zunaj sončnih ur. Del energije, ki se ne sme oddati v omrežje, je shranjen v baterijskem hranilniku, kar omogoča boljšo izrabo sončne energije.

Spreminjajte svet z izbiro ogrevalne toplotne črpalke

Za ogrevanje doma so odlična rešitev toplotne črpalke, ki so enostavne za uporabo, potrebujejo malo vzdrževanja in so stroškovno učinkovite. Z vsakim vloženim kilovatom energije lahko pridobite od dva do pet kilovatov toplote.

Za prihajajočo ogrevalno sezono so pripravili akcijsko ponudbo, v kateri vam poleg brezplačnega ogleda in svetovanja priznajo tudi popust na ogrevalno toplotno črpalko vse do 3000 EUR. Poleg Petrol financiranja brez obresti, brez pologa, do pet let vam v sklopu akcijske ponudbe ponujajo tudi dostavo do vrat objekta, osnovno montažo in paket Varnost.

V Petrolu priporočajo, da se pred odločitvijo posvetujete z njihovim energetskim strokovnjakom za izbiro najprimernejšega modela in najučinkovitejše možnosti za vaš dom. Pokličete jih lahko na brezplačno telefonsko številko 080 22 35 ali pišete na energetski.center@petrol.si.

Petrolovi projekti za skupno zeleno prihodnost

V Petrolu si prizadevajo do leta 2025 razviti 500 GWh letne proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov. S projektom Petrol Green postavljajo sončne elektrarne na strehe lastnih objektov in zmanjšujejo ogljični odtis. Med pomembnejšimi projekti sta še gradnja sončnih elektrarn Suknovci in vetrne elektrarne Dazlina na Hrvaškem.

Vlagajo pa tudi v polnilno infrastrukturo. Že zdaj imajo največjo mrežo e-polnilnic v Sloveniji, ki jo uporablja kar 90 odstotkov vseh voznikov e-avtomobilov pri nas. V regiji pa upravljajo več kot 500 polnilnic in svojo mrežo nameravajo še razširiti.

Naročnik oglasne vsebine je Petrol