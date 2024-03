Svoje delo moraš imeti rad. Potem boš uspešen

V nadaljevnaju preberite:

Vsak začetek pogovora je težak, posebej s sogovorniki, ki niso imeli veliko intervjujev za medije. Eden izmed priljubljenih trikov, ki jih človek razvije v novinarski karieri, je, da mora prvo vprašanje sogovornika sprostiti. Ker večina sogovornikov želi iztočnice za pogovor, je najbolje, če vprašaš nekaj, kar ni v iztočnicah. Valerijo Glavač vprašam, ali govori madžarsko. »Jasno, iz Dobrovnika sem, to je zadnja dvojezična vas v občini Murska Sobota,« pove. Sam dodam, da sem doma iz Bele krajine, pot me je zanesla na severno Primorsko, v službi pa sem v Ljubljani. Videl sem velik del Slovenije, podobno kot sogovornica, ki od letos deluje na osi Prekmurje–Ljubljana–Koper. Ampak o tem več pozneje.

Beseda mobilnost je moderna, včasih smo se vozili s kolesom, avtomobilom, hodili peš, to je zdaj vse mobilnost. Prodajna mesta MOL ponujajo naftne derivate, kavo, hrano. To je mobilnost 2024. Kako bo videti mobilnost čez deset, dvajset let, vprašam. »Dolgoročno bo transport poganjalo bistveno več vrst energije. Začetek je že viden, na naših bencinskih servisih uvajamo električne polnilnice. Verjamemo, da bodo na razpolago tudi druga alternativna goriva. Naša strategija je, da prodajamo tista goriva, ki jih potrošniki pri svoji mobilnosti potrebujejo. V prihodnosti bo to paleta goriv, ne bo eno samo, in postopoma bodo tekoča goriva izgubila prevladujoč vpliv.