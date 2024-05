Prebujanje spečih imperijev

V nadaljevanju preberite:

Prihod kitajskega partijskega in državnega voditelja Xi Jinpinga v Francijo je malce spominjal na modernizirano misijo velikega imperatorja, ki bi rad preveril, kako močen je ta drugi imperij in koliko mu mora osrednje cesarstvo popuščati, da bi se med njima ohranile dobre, plodne in koristne vezi.

Nato je bilo na uradnih pogovorih med Xi Jinpingom in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom izrečenih veliko besed o tretjem, v tem trenutku zelo nevarnem imperatorju, ki pravkar osvaja dele sosednje države, da bi obnovil svoje cesarstvo. Skupno vprašanje na pogajalski mizi v Elizejski palači je bilo, kaj narediti z Vladimirjem Putinom, in je presegalo napad na Ukrajino. Kaj narediti z ruskim imperijem, bi bilo bolj pravilno prebrati iz vsega tistega, kar sta drug drugemu izrekla Xi Jinping in Macron, kajti tudi če bi se po čudežu prekinila Putinova avtokracija, se oba dobro zavedata, da sedanji vladar ni edina reinkarnacija Ivana Groznega, ki bi se lahko pojavila v Kremlju. Pravzaprav morda celo ni najhujša od vseh, o katerih lahko trenutno samo ugibamo.