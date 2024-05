Boston na Floridi učinkovito začel revanšo

Hokejisti Bostona so v uvodni tekmi drugega kroga končnice v NHL v gosteh premagali Florido s 5:1 in povedli z 1:0 v zmagah. Ekipi igrata na štiri zmage, druga tekma pa bo v sredo prav tako v Sunrisu na Floridi.

Boston je z visoko zmago napovedal, da si želi drugačen razplet kot v lanski sezoni. Ekipa iz Massachusettsa je veljala za velikega favorita, kljub temu pa jo je Florida izločila že v prvem krogu končnice boja za Stanleyjev pokal.

Tudi tokrat so bolje začeli gostitelji in povedli z golom Matthewa Tkachuka, ki je zadel v 32. minuti. Morgan Geekie, Mason Lohrei in Brandon Carlo pa so še v drugi tretjini tehtnico prevesili na stran gostov. Justin Brazeau in Jake DeBrusk sta zmago potrdila v zadnjem delu.

V Amerant Bank Areni pa je blestel tudi vratar Bostona Jeremy Swayman, ki je zbral kar 38 obramb. »Mislim, da smo na splošno odlično začeli, in to je spodbudilo tudi mene. Moja naloga je ustaviti plošček in pri tem ni pomembno, kako to naredim,« je po tekmi povedal vratar.

Kako pomembna je vloga vratarja, potrjuje tudi statistika. Florida je razmerje v strelih na gol namreč dobila z 39:20, a je na drugi strani Sergej Bobrovski zbral le 24 obramb.