Ustavno sodišče zavrnilo SDS in NSi glede začasnega zadržanja

Ustavno sodišče je po poročanju STA na današnji seji odločilo, da bodo zahtevo za oceno ustavnosti odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje za medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo obravnavali absolutno prednostno. Zavrnili pa so predlog SDS in NSi, da se začasno zadrži izvajanje odloka. Tako je pričakovati, da bo posvetovalni referendum najverjetneje izveden sočasno z evropskimi volitvami 9. junija.

SDS in NSi je poleg datuma pri tem referendumu zmotil predvsem postopek sprejemanja v državnem zboru, saj sta iz enega nastali dve vprašanji, ki bi po mnenju opozicije morali biti predmet ločenega odločanja.

Prav tako sta stranki zahtevali še presojo odloka o referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, kjer jih moti predvsem samo vprašanje. Menijo, da je zavajajoče in neustavno. Kdaj bo ustavno sodišče odločalo o tej zadevi, še ni jasno.