Stroški volitev in referendumov več kot devet milijonov evrov!

»Pričakovano in predvidljivo storiti vse, da se ljudi ne povpraša o mnenju o pomembnih družbenih temah. Tako se pač ločimo svobodnjaki od nazadnjakov. Za pravico do posveta in mnenja ljudi gre. Prepričan sem, da nam je ustavniki ne odrečejo. Prej pohvalijo.« Tako Borut Sajovic, vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda, komentira vložitev zahteve SDS in NSi za ustavno presojo odloka glede pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in rabe konoplje. Stranki predlagata njuno začasno zadržanje do končne odločitve in prednostno obravnavo. Kaj to pomeni za delo državne volilne komisije (DVK)?

Na državni volilni komisiji pravijo, da se ne glede na vložitev zahteve za ustavno presojo pripravljajo, kot da bodo referendumi hkrati z volitvami v evropski parlament. Ocenjeni stroški skupne izvedbe volitev in treh referendumov znašajo kar 9,1 milijona evrov.