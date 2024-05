Vse njihove ure so vredne skoraj sto milijonov evrov

Kar 1540 prostovoljnih ur ali več kot 64 dni je v letu 2023 prostovoljstvu namenila Romana Lesjak, županja Črne na Koroškem in prejemnica priznanja naj prostovoljka v javni upravi, ki ga ob tednu prostovoljstva podeljuje Slovenska filantropija. Letošnji nacionalni teden prostovoljstva je že 25., vrhunec pa je dosegel z današnjim Veselim dnevom prostovoljstva na Prešernovem trgu v Ljubljani.

»Bistveno lažje je delati kot prostovoljka,« na vprašanje, ali je lažje delati za ljudi kot županja ali kot prostovoljka, odgovarja Romana Lesjak. Zakaj? »Ker od ljudi doživim toliko hvaležnosti in srčnosti, da me vsakokrat znova napolnijo z energijo. Pri županovanju pa moraš gledati še na kaj drugega kot le na človeka; gledati je treba na predpise, zakone … in je včasih težje, ko moraš komu kdaj reči tudi, da ne gre tako, kot si je zamislil. A za ljudi je rešitev, ki si jo želijo, najboljša, a hkrati tudi njihov največji problem.«

Romana Lesjak, naj prostovoljka 2023, zaposlena v javni upravi. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Lesjakovo je za naj prostovoljko predlagalo dvanajst društev oziroma organizacij. Kot je Slovenska filantropija zapisala v obrazložitvi, je vse življenje Lesjakove »prepleteno s prostovoljskim delom, saj je v svojem prostem času aktivna podpredsednica Nogometnega kluba Peca Črna, članica Prostovoljnega gasilskega društva Črna in Kulturnega društva literatov Mežiške doline. Med prvimi v Sloveniji je začela z zbirati materialne pomoči po potresu, ki je prizadel sosednjo Hrvaško, in ob začetku vojne v Ukrajini.« Sama se spominja, da je v lanski ujmi na terenu prebila tudi po dvajset ur na dan: »Hoditi je bilo treba od ljudi do ljudi, iskati kontakte in poskušati reševati njihove stiske ne le kot župan, ampak tudi kot človek.«

Posledice poplav je med drugim pomagal lani odpravljati tudi Timotej Funkel, višji policist kriminalist na Policijski postaji Trbovlje, sicer pa naj prostovoljec leta 2023 iz vrst javne uprave. Prostovoljno je kot predsednik Gasilske zveze Hrastnik, prvi nadzornik Lovskega društva Dol pri Hrastniku in aktiven pri vsakoletni organizaciji borčevskega srečanja ter Združenja Sever opravil več kot 880 ur.

Nepogrešljivi altruisti

Vsakoletnega osrednjega dogodka nacionalnega tedna prostovoljstva, ki letos poteka med 20 in 26. majem, to je Veselega dne prostovoljstva z več kot 600 sodelujočimi prostovoljci iz vse države, se običajno udeleži okrog dva tisoč ljudi. Na letošnjem se predstavlja okrog 80 prostovoljskih organizacij s socialnega, kulturnega, ekološkega, trajnostnega razvojnega, humanitarnega in športnega področja.

2341 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom deluje pri nas

Promocija prostovoljstva in ozaveščanje javnosti o njegovi vlogi in pomenu pa v tem tednu poteka po vsej državi. Kot pravi Franci Zlatar, izvršni direktor Slovenske filantropije, ob tej priložnosti izpostavljajo »izjemne prostovoljske projekte in posameznike ter posameznice, ki jim ni težko darovati svojega časa in znanja« in ki »s svojim altruističnim in srčnim delovanjem hkrati pomagajo opolnomočiti posameznike in posameznice ter graditi bolj odporne in povezane skupnosti«.

UKC Ljubljana vabi nove prostovoljce Prostovoljci so tudi v UKC Ljubljana vsa leta pomembni pri poteku zdravljenja bolnikov, sporočajo z UKC. V zadnjih petih letih je na stotine posameznikov opravilo na tisoče ur: in sicer je 108 prostovoljcev v letu 2019 opravilo 1211 ur, 106 prostovoljcev v letu kasneje 7731 ur, leta 2021 je 73 prostovoljcev opravilo 5761 ur, v 2022 je 35 prostovoljcev opravilo 2151 ur, lani pa 67 prostovoljcev 1437 ur.

Prostovoljci se družijo in pogovarjajo z bolniki različnih starosti, jim berejo, z njimi igrajo družabne igre, jih pospremijo v kapelico, na pošto, v banko, lahko p di skupaj obiskujejo kulturne prireditve v bolnišnici, spremljajo bolnike na preglede znotraj bolnišnice, pomagajo bolnikom in obiskovalcem pri orientaciji v prostorih UKC Ljubljana, pomagajo s svojimi izkušnjami … Prostovoljci so v UKC dejavni v zgradbi oziroma kliničnih oddelkih in v zgradbi poliklinike. UKC vabi vse, ki imajo »vsaj eno uro časa na teden« priskočiti na pomoč, naj se pridružijo njihovim prostovoljcem.

V juniju spet v Črno

Po zadnjih dostopnih podatkih je v letu 2022 v Sloveniji prostovoljsko delo v prostovoljskih organizacijah opravljalo 226.106 prostovoljcev ali približno 37.500 več kot leto prej. Na organizacijo je bilo v povprečju aktivnih 96 prostovoljcev, ki so skupaj opravili 9.245.305 ur prostovoljskega dela – največ na področju socialne dejavnosti. Organizirano prostovoljsko delo v letu 2022 vrednotijo na dobrih 92,5 milijona evrov.