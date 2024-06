Najboljši hudičev trik je, da nas je prepričal, da ne obstaja

V nadaljevanju preberite:

Dolgoletni sodelavec revije Rolling Stone Randall Sullivan v svoji najnovejši knjigi The Devil's Best Trick raziskuje, ali hudič resnično obstaja ali je zgolj predmet naše domišljije. Pripoveduje, kako so si zlo in hudiča v tisočletjih predstavljali filozofi, teologi in literati, tematike pa se loti tudi praktično. V Mehiki se udeleži obreda, kjer ljudje izročijo svojo dušo Satanu, popelje nas skozi najbolje dokumentirani eksorcizem v ameriški zgodovini, podrobno opisuje dogajanje v majhnem mestu v Teksasu, kjer je smrt mladega fanta podžgala novice o satanističnem kultu, in opiše spreobrnitev poosebljenega zla, pedofila in morilca otrok. Avtor pravi, da je začel knjigo pisati kot skeptik, zaključil pa jo je kot vernik v čisto zlo.