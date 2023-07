Za sever Slovenije za popoldne izdano oranžno vremensko opozorilo

Čeprav je bila nedelja vremensko mirnejša, z ekstremnimi pojavi po ocenah vremenoslovcev še nismo opravili. Od danes zvečer do srede bodo možne močnejše nevihte. Sprva naj bi bili glavna nevarnost močni sunki vetra in toča, od torka popoldne pa tudi dolgotrajni nalivi. V sredo naj bi se nato občutneje ohladilo, vreme pa umirilo.

Vremenska napoved sicer pravi, da bo danes čez dan pretežno jasno in spet precej vroče s temperaturami okoli 30 stopinj Celzija, proti večeru pa bo oblačnost od zahoda naraščala in v zahodni Sloveniji bodo možne nevihte. V noči na torek in v torek naj bi bilo nato spremenljivo z nevihtami, v noči na sredo pa bo dež zajel vso Slovenijo in v sredo dopoldne ponehal.

Za sever Slovenije za popoldne oranžno vremensko opozorilo

Agencija RS za okolje (Arso) je za sever Slovenije za popoldne izdala oranžno vremensko opozorilo pred močnejšimi krajevnimi nevihtami. Opozorilo za severozahod države velja od 19. ure, za severovzhod pa od 18. ure. Lokalno so možni močnejši nalivi s točo, močnejši sunki vetra in udari strel, ob hudourniških vodotokih pa so možne poplave, opozarja.

Vremenoslovec pri na Arsu Blaž Šter je v nedeljo zvečer na twitterju opozoril na zadnje vremenske modele, ki kažejo, da bodo od ponedeljka zvečer do srede možne močnejše nevihte. Sprva bodo glavna nevarnost močni sunki vetra in toča, od torka popoldne pa tudi dolgotrajni nalivi.

Poleg nestabilnosti v ozračju naj bi bilo tokrat striženje vetra, ki spodbuja razvoj ekstremnih pojavov, še bolj izrazito kot v prejšnjem tednu, ko je niz nevihtnih linij povzročil razdejanje v številnih delih države. Na spletni strani Ciklon.si ob pričakovanih prehodih nevihtnih linij opozarjajo pred nevarnostjo orkanskih vetrov.

Slabo bo tudi na Hrvaškem

Ravno omenjeno močno striženje vetra grozi tudi severni Italiji, kjer so prejšnji teden nastajale intenzivne in uničujoče nevihtne celice ter se nato premikale proti Sloveniji in Hrvaški. Podobno naj bi se dogajalo tudi tokrat.

Ob koncu tega nemirnega dogajanja se bo v sredo po napovedih razjasnilo in ohladilo, nato pa trenutno kaže na bolj umirjeno poletno vreme s temperaturami do 30 stopinj Celzija.

Reke po Sloveniji medtem upadajo, najhitreje na severovzhodu Slovenije, kjer so v preteklih dneh najbolj narasle. Dravinja, Pesnica in Ščavnica ter posamezne manjše reke v porečju Savinje še ohranjajo velike pretoke. Vodnatost drugih rek v severni in vzhodni Sloveniji je večinoma srednja, medtem ko so reke na Primorskem, Notranjskem in Kočevskem malo vodnate. Danes čez dan bodo reke še upadale.

Zaradi velike predhodne vodnatosti in namočenosti tal bodo ponovno najmočneje naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke na severovzhodu države. V torek zvečer in v sredo čez dan bodo naraščale tudi večje reke po državi. Vodnatost rek v severni, severovzhodni in deloma osrednji Sloveniji bo velika, na jugozahodu in jugi države pa večinoma srednja, še napoveduje Arso.

Za torek je Arso oranžno vremensko opozorilo pred neurji izdal za celotno Slovenijo. Pri tem opozarjajo, da bo v torek in v noči na sredo ob intenzivnih in dolgotrajnejših nevihtah z nalivi v večjem delu države verjetno razlivanje hudourniških vodotokov in manjših rek. Pri tem bo poplavljala tudi padavinska in zaledna voda.

Pristojni za sanacijo posledic nedavnih ujm po državi se bodo danes sestali s premierom Robertom Golobom in mu predstavili predloge izboljšanja ukrepov za čim hitrejšo izvedbo nujnih sanacijskih del. Pričakovati je, da bo med njimi tudi predlog sprememb zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Neurja s točo, nalivi in vetrolomom, ki so Slovenijo prejšnji teden in že teden pred tem prizadela večkrat, so hude posledice pustila v številnih krajih. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Kako bi sanacija potekala hitreje

Predloge izboljšanja ukrepov so pripravili na petkovem sestanku ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana z državnim sekretarjem na ministrstvu za obrambo Rudijem Medvedom, v. d. generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leonom Behinom, poveljnikom Civilne zaščite RS Srečkom Šestanom in predstavnikom kmetijskega ministrstva Mihaelom Aličem, so za STA pojasnili na ministrstvu za naravne vire in prostor.

Neurja s točo, nalivi in vetrolomom, ki so Slovenijo prejšnji teden in že teden pred tem prizadela večkrat, so hude posledice pustila v številnih krajih. Škoda je velika tudi v gozdovih; samo v državnih gozdovih je po prvih ocenah poškodovanih najmanj 150.000 kubičnih metrov lesne mase, kar predstavlja več kot desetino letne proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov v teh gozdovih. Neurja so terjala tudi človeški davek. Že spomladansko deževje pa je veliko škodo povzročilo na severu in vzhodu države.

Združenje občin Slovenije je v petek predlagalo spremembe zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in zagotovitev dodatnih sredstev v okviru sklada za podnebne spremembe. Obenem je pozvalo k preusmeritvi sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost na področje civilne zaščite in gasilstva.