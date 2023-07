Golob: Upam, da bomo imeli že avgusta delne ocene škode

Po sestanku izjavo podajajo Robert Golob, poveljnik civilne zaščite RS Srečko Šestan in meteorolog Branko Gregorčič z Agencije Republike Slovenije za okolje – slednja sta predstavila nekaj več informacij o zaostrenem vremenskem dogajanju v prihodnjih dneh.

»V preteklem tednu smo intenzivirali medresorske usklajevanja glede sistemske zakonodaje, in sicer o zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč, in sicer zato, da se pripravimo na čase, ki prihajajo,« je povedal Golob.

Žal videti, da bomo izrednim vremenskim razmeram in neurjih tudi v prihodnje bolj podvrženi. Zato pa je nujno, da se nanje pripravimo, tako z ustreznim preventivnimi ukrepi, kot z zakonodajo. S katero želijo pomagati tako ljudem, kot lokalnim skupnostim.

»Prišli smo do rešitev, ki jih gradili v novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in to zelo hitro. Namen je, da ko bodo zakonske spremembe sprejete, bodo upravičenci že letos upravičeni do povrnitve dela sredstev za nujne ukrepe.«

Ti gredo v smeri: in sicer na eni strani delo z lokalnimi skupnostmi, predvsem z občinami, kjer bi uvedli t. i. predhodni sanacijski načrt in predhodno oceno stroškov za nujne ukrepe. Na podlagi tega bodo občine upravičene do 20-odstotnega plačila vnaprej za te nujne ukrepe

»Izvajala se bo delna ocena stroškov, da ne bomo čakali na celotne ocene, ampak bomo lahko že prej ukrepali. Na drugi so nujni ukrepi na področju kmetijstva, kjer bodo tisti, ki bodo imeli 100-odstotno poškodovan izdelek, imeli možnost hitre odškodnine. Če smo se kaj naučili iz preteklosti, ljudje čakajo zelo dolgo. Zato želimo znotraj zakonodaje in EU za tiste ukrepe, kjer je to dovoljeno, pospešiti. Kdor hitro da, dvakrat da. Zato želimo lokalnim skupnostim in tistim v kmetijstvu dati čim prej,« je pojasnil Golob.

Predloge izboljšanja ukrepov so pripravili na petkovem sestanku ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana z državnim sekretarjem na ministrstvu za obrambo Rudijem Medvedom, v. d. generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leonom Behinom, poveljnikom Civilne zaščite RS Srečkom Šestanom in predstavnikom kmetijskega ministrstva Mihaelom Aličem, so za STA pojasnili na ministrstvu za naravne vire in prostor.

Robert Golob. FOTO: Blaž Samec/Delo

Samo v državnih gozdovih poškodovanih najmanj 150.000 kubičnih metrov lesne mase

Neurja s točo, nalivi in vetrolomom, ki so Slovenijo minuli teden in že teden pred tem prizadela večkrat, so hude posledice pustila v številnih krajih. Škoda je velika tudi v gozdovih; samo v državnih gozdovih je po prvih ocenah poškodovanih najmanj 150.000 kubičnih metrov lesne mase, kar predstavlja več kot desetino letne proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov v teh gozdovih. Neurja so terjala tudi človeški davek. Že spomladansko deževje pa je veliko škodo povzročilo na severu in vzhodu države.

Združenje občin Slovenije je v petek predlagalo spremembe zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in zagotovitev dodatnih sredstev v okviru sklada za podnebne spremembe. Obenem je pozvalo k preusmeritvi sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost na področje civilne zaščite in gasilstva.

Šarec ob ponovnem obisku Vojnika obljubil nadaljnjo pomoč vojske pri odpravljanju posledic neurja

Obrambni minister Marjan Šarec je danes ponovno obiskal z neurjem prizadeto Občino Vojnik, v kateri se je mudil tudi v soboto. Kot je povedal za STA, so podaljšali bivanje Slovenske vojske v Vojniku, danes pa nadaljujejo z odstranjevanjem posledic neurja iz prejšnjih dneh. Po oceni Šarca je nujno treba zagotoviti prevoznost cest.

Šarec se bo danes ustavil tudi v Slovenj Gradcu, Kotljah in Črni na Koroškem. Napovedal je, da v Črno na Koroškem iz Novega mesta prihaja 20-tonski bager za odstranitev zemljine, ki je posledica plazu.

Šarec meni, da bi morali spremeniti zakonodajo

Dejal je, da bodo prizadetim občinam izplačali intervencijske stroške, ki so nastali v intervenciji po neurju. Meni tudi, da bi ministrstvo za naravne vire in prostor moralo spremeniti zakonodajo za čim hitrejšo sanacijo z neurjem prizadetih območij.

Vojniški župan Branko Petre je za STA dejal, da še vedno na terenu odstranjujejo posledice neurij. Veseli ga, da so deležni pomoči Slovenske vojske, gasilcev in civilne zaščite.

V soboto so tako imeli na terenu 120 gasilcev iz 30 prostovoljnih gasilskih društev. Petre je izpostavil, da jih čaka še sanacija poškodovanih objektov, doslej pa so jih našteli 250.

FOTO: Jože Pojbič/Delo

Veliko občinskih cest in javnih poti je voda uničila. »Pred 14 dnevi smo namenu predali cesto z novim asfaltom na Frankolovem, zdaj pa je neurje uničilo 130 metrov te ceste. Škoda bo več milijonska, intervencijski stroški pa bodo znašali od 200.000 evrov do pol milijona evrov,« je še dejal Petre.

Podjetje Vodovod kanalizacija iz Celja je v nedeljo obvestilo uporabnike pitne vode, oskrbovane iz vodovodnega sistema Celje, na celotnem območju Občin Celje, Štore in Vojnik, da je vodo za pitje in pripravo hrane potrebno predhodno prekuhavati. Zaradi intenzivnih padavin je namreč prišlo do povišanja motnosti vodnih virov v Vitanju in zaradi prekinitve oskrbe z električno energijo do izpada vodnega vira Toplica na Frankolovem.

V Črni na Koroškem danes prav tako nadaljujejo z odstranjevanjem posledic neurja. Tudi tej občini so na pomoč priskočili slovenski vojaki, ki bodo odstranili tri plazove.

Tudi črnjanska županja Romana Lesjak je za STA škodo po neurju ocenila na več milijonov evrov. V Črni na Koroškem je bilo v neurju prizadetih okoli 10 stanovanjskih objektov, v katerih stanuje tudi po več družin.