Zapleti z naročilom policijskega čolna

V nadaljevanju preberite:

Javno naročilo za izdelavo novega policijskega patruljnega čolna, ki naj bi nadomestilo P-111 – tega so že pred letom in pol odpeljali v pivški park vojaške zgodovine –, se je zaključilo prejšnji ponedeljek, a za zdaj še brez jasnega izida. Naročnik, ministrstvo za notranje zadeve, je prejel eno ponudbo, hkrati pa tudi zahtevek za revizijo.

V javnem naročilu so opredelili, da bi kupili plovilo iz aluminija, dolgo od 13,5 do 15,5 metra, z dvema štiritaktnima dizelskima motorjema, vgrajenimi napravami, sistemi in opremo, vrednost pa ni bila navedena. Edino ponudbo, v vrednosti slabe tri milijone evrov, je oddalo podjetje Arex proizvodnja orodij, naprav in storitve iz Šentjerneja. Zahtevek za revizijo pa je vložilo podjetje Iskra brodogradilište 1 iz Šibenika. Kakšne argumente navajajo?