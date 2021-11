Zadnja vožnja »zloglasnega« P 111

Policijski čoln P-111, ki ga je ministrstvo za notranje zadeve kupilo pred 26 leti, takrat še za časa ministra Igorja Bavčarja, se je z včerajšnjim dnem uradno poslovilo. Plovilo, ki so ga že od vsega začetka spremljale številne težave in tudi ni bilo prilagojeno za naloge slovenske policije, je včeraj še zadnjič zaplulo po Koprskem zalivu. V prihodnjih dneh ga bodo kot enega največjih tovorov, ki so ga doslej prevažali po slovenskih cestah, dostavili v Muzej vojaške zgodovine v Pivki. Tam se ga – kot novega »XXL« eksponata – zelo veselijo.

Skoraj 20-metrski P-111 je zabrnel z motorji in s posadko novinarjev zarezal v sicer mirno morje. Ob poslednji vožnji najstarejšega slovenskega policijskega plovila je Koper obiskal tudi notranji minister Aleš Hojs, prišla pa je tudi njegova botra, tedanja zgledna policistka, ki je pozneje med drugim postala pravosodna ministrica, Lilijana Kozlovič. Medtem ko v koprskih policijskih vrstah niso želeli komentirati prehoda čolna med muzejske eksponate, je minister Hojs pojasnil, da je plovilo preprosto dotrajano. Če ga ne bi ponudili pivškemu muzeju, bi ga čakala usoda razreza – kakor se bo v prihodnje verjetno zgodilo s policijskim čolnom P-66, ki je že dlje časa »v postopku popravila«.

Z nakupom niso imeli srečne roke

Nakup P-111, ki bi moral biti ponos slovenskega pomorstva, se je že takoj izkazal za polomijo. Pogodbo z italijansko ladjedelnico v Viareggiu, ki za izdelavo tovrstnega plovila ni imela referenc, so podpisali leta 1992, vmes je zašla v finančne težave, zato so slovenski policijski čoln še med gradnjo zaplenili. Dve leti pozneje je čoln vendarle izplul proti Kopru in zaradi težav z motorji, ki so zahtevali popravilo, prispel na cilj šele več mesecev pozneje. P-111 je bil zaradi številnih popravil več let na suhem, uvedena je bila celo preiskava, ker naj bi nekateri v policijskih vrstah služili z dobavo rezervnih delov. Čoln pa v zadnjih letih skorajda ni izplul, saj je zahteval vsaj štiričlansko posadko – temu pa je bilo v obstoječi kadrovski podhranjenosti pomorske policije težko zadostiti.

Policisti čakajo na novo pridobitev

Ministrstvo za notranje zadeve je pred kratkim objavilo razpis za nakup novega čolna, ki bi nadomestil P-111. To naj bi bil podoben čoln, ki ga za varovanje morja uporabljajo v sosednji Italiji. »Žal nam ni uspelo, da bi to izvedli z neposrednim odkupom od italijanske vlade, saj so to zapletli birokratski postopki,« je pojasnil minister Aleš Hojs.

Botra P-111 je bila nekdanja zgledna policistka in poznejša ministrica Lilijana Kozlovič. FOTO: Nataša Čepar/Delo

Za nov čoln naj bi odšteli okvirno dva milijona evrov, bil pa naj bi bistveno kvalitetnejši, okretnejši, manj potraten za vzdrževanje in tudi sicer primernejši za opravljanje policijskih nalog. Trenutno slovenski pomorski policisti za varovanje našega morja uporabljajo policijska čolna P-08 in P-16, ki so ju nabavili pred petimi leti in sta privezana v Piranu.

V Pivki nov XXL eksponat

»To bo naš novi XXL eksponat,« je bil podarjenega čolna vesel direktor pivškega muzeja Janko Boštjančič. Med muzejskimi »težkokategorniki« so še vojaški helikopter, lokomotiva iz druge svetovne vojne in podmornica. S pridobitvijo bodo proslavili tudi 15-letnico delovanja. Poudaril pa je, da bo šlo pri prevozu čolna v Pivko, kar je predvideno v nedeljo, za izjemno zahtevno logistično operacijo.