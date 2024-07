Zdravniki naj bi obračunali veliko več storitev, kot so jih dejansko opravili

ZZZS je lani zaradi napačno obračunanih storitev ali v nadzorih nepriznanih obračunov zmanjšal svoje pogodbene obveznosti za 2,3 milijona evrov in zahteval vračilo finančne škode v vrednosti skoraj 54 tisoč evrov, poroča spletni portal 24ur. Na ministrstvu pacientom, ki bi odkrili nepravilnosti, svetujejo tudi prijavo na pristojne organe.

Portal danes poroča o primerih, ko naj bi zdravniki Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zaračunali storitve, ki jih niso opravili. Generalni sekretar zveze organizacij pacientov Gregor Cuzak jim je predstavil primer mame, ki je otroka z razvojnimi motnjami peljala na štiri terapije, nato pa na portalu moj.zzzs.si opazila, da je bilo zabeleženih 30 obravnav. »Govorimo o dejansko krivem poročanju oziroma zaračunavanju neizvedenih obravnav,« je poudaril Cuzak. Dodal je, da se ogromno pacientov ne pritoži zaradi strahu.

Je pa podobno izkušnjo prijavil 25-letnik iz Ljubljane. Na ZZZS so mu zagotovili, da bodo pri izvajalcu izvedli finančno-medicinski nadzor. Šest mesecev po prijavi so mu pojasnili, da je bil njegov predlog sprejet, a da nadzor še ni bil opravljen. Navedli so, da na dinamiko izvedbe nadzorov nimajo neposrednega vpliva, »saj so odvisni od plana dela in kapacitet nadzornih zdravnikov«.

Po navedbah portala 24ur je sicer ZZZS zaradi napačno obračunanih storitev ali v nadzorih nepriznanih obračunov storitev v letu 2023 zmanjšal svoje pogodbene obveznosti za 2.332.930 evrov in zahteval vračilo finančne škode v vrednosti 53.821 evrov. Skupno je zavod lani izvedel 658 nadzorov nad izvajanjem pogodb in na podlagi ugotovitev zmanjšal svoje obveznosti do izvajalcev za 2.674.706 evrov. Izvajalcem je izrekel za 9350 evrov pogodbenih kazni.

Pri zvezi organizacij pacientov so po Cuzakovih besedah v nekaterih primerih pacientom svetovali, naj se poda tudi kazenska ovadba in sproži postopek pri zdravstvenem inšpektoratu. Na tem so za portal pojasnili, da ta nadzor sodi v pristojnost ZZZS.

Kot so za portal 24ur navedli na zdravniški zbornici, prijav tovrstnih primerov nimajo. Če pa bodo prejeli prijavo takšnega primera, jo bodo obravnavali organi zbornice, so napovedali.

Na ministrstvu pa so seznanjeni z nekaterimi primeri, v katerih se poroča o nepravilnostih pri obračunavanju zdravstvenih storitev. Ljudem svetujejo, naj se najprej obrnejo na osebnega zdravnika in zdravstveno ustanovo, kjer so se zgodile nepravilnosti. Če ne dobijo zadovoljivega odgovora, naj vložijo prijavo pri ZZZS in obvestijo zdravniško zbornico, med drugim še navaja portal.