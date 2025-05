Zrak, ki ubija: otroci med žrtvami evropske politike popuščanja?

V nadaljevanju preberite:

Podatek o prezgodnjih smrtih otrok ni le statistika, temveč kaže na realne zdravstvene težave, ki so posledica izpustov onesnaževal širom Evrope, še posebej v srednji in vzhodni Evropi. Na delovanje in razvoj pljuč pri otrocih kratkoročno škodljivo vplivata zlasti ozon in dušikov dioksid (NO2), dolgoročno pa drobni delci – PM2,5. Izpostavljenost le-tem je glavni vzrok za možgansko kap, raka in bolezni dihal.

Faro na Portugalskem in švedski mesti Umeå in Uppsala so med najčistejšimi evropskimi mesti. V nadaljevanju več o tem, kako visoko oziroma nizko kotirata Ljubljana in Maribor.