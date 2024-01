Diplomati bodo v Savdski Arabiji lahko legalno kupili alkohol

Savdska Arabija se pripravlja na odprtje svoje prve trgovine z alkoholnimi pijačami v prestolnici Riad, ki bo služila izključno nemuslimanskim diplomatom, obenem pa znižuje kazni za pitje alkohola za vse druge.

Nova trgovina stoji v diplomatski četrti Riada, soseski, kjer so veleposlaništva in bivajo diplomati, in je strogo omejena na nemuslimane, piše v dokumentu, ki ga je videl Reuters. Obenem se bodo omilile kazni za pitje alkohola za vse ostale, ki so danes zaradi posedovanja alkohola lahko kaznujejo z več sto udarci z bičem, deportacijo, denarno kaznijo ali zaporno kaznijo. Kot del reform bo od najpogosteje izrečene kazni sto udarcev z bičem ostala le še denarna kazen.

Stranke trgovine se morajo registrirati prek mobilne aplikacije, od zunanjega ministrstva dobiti kodo za odobritev in pri nakupih spoštovati mesečne kvote. Vsak, ki bo dobil dovoljenje, bo na mesec lahko porabil 240 »točk« alkohola. En liter žganih pijač bo vreden šest točk, liter vina tri točke in liter piva eno točko. V trgovino ne sme nihče mlajši od 21 let, v njej pa je ves čas »potrebna primerna obleka«, pivci ne bodo mogli poslati posrednika, kot je voznik. AP poroča, da je pred vstopom v trgovino treba zunaj pustiti telefon ali pa ga vstaviti v posebno vrečko. Trgovina naj bi spominjala na tiste v brezcarinskih območjih.

Poteza je eden izmed korakov v prizadevanjih kraljevine pod vodstvom prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, da bi ultrakonservativno muslimansko državo odprl za turizem in poslovanje in je tudi del širših načrtov, znanih kot Vizija 2030, za izgradnjo postnaftne ekonomije.

Bar v Riadu, kjer strežejo brezalkoholne koktejle, pozdravlja omilitev prohibicijskega režima. FOTO: AFP

V Savdski Arabiji po obdobju sprejemljivega odnosa do alkohola prohibicija velja od leta 1952, potem ko je eden od sinov kralja Abdulaziza, ustanovnega monarha Savdske Arabije, močno vinjen ustrelil britanskega diplomata. Princ Mishari je leta 1951 v Džedi pijan s puško ubil britanskega podkonzula Cyrila Ousmana. Obsojen je bil umora, leto pozneje pa je njegov oče uvedel popolno prepoved alkohola.

V Savdski Arabiji je tako kot v večini muslimanskih držav pitje alkohola zaradi verskih razlogov prepovedano. Alkohol je bil na voljo le prek diplomatske pošte – diplomati so leta uvažali pijačo v zapečatenih uradnih paketih, znanih kot diplomatske vrečke – ali ga kupovali na črnem trgu. Z odprtjem trgovine naj bi tudi preprečili »nezakonito trgovino z alkoholom.

Ni bilo jasno, ali bodo drugi nemuslimanski priseljenci imeli dostop do trgovine. V Savdski Arabiji živi na milijone priseljencev, vendar je večina med njimi muslimanskih delavcev iz Azije in Egipta. Vsi, ki želijo alkohol, ga morajo kupiti na črnem trgu.

Druge zalivske države imajo podobne alkoholne režime. Vendar pa ZAE in Katar dovoljujeta tudi prodajo alkohola nemuslimanom, starejšim od 21 let, v hotelih, klubih in barih. Da bi Savdska Arabija razmišljala o čem takem, za zdaj po poročanju tujih agencij, ni verjetno.