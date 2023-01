Dolžniški spopadi kot vojna za različne vizije ameriške družbe

V nadaljevanju preberite:

Meja zadolževanja ZDA, kot so jo določili decembra 2021, bo danes presegla 31.400 milijard dolarjev.­ Demokrati predsednika ­Joeja ­Bidna hočejo njen takojšnji dvig, republikanci, okrep­ljeni z vodstvom v predstavniškem domu, zahtevajo zmanjšanje državne porabe. Na kocki so spet bistveni­ državni programi, kot so pokojninsko zavarovanje in podpore­ vojaškim veteranom, ameriški politični nasprotniki pa bodo z dolžniškim spopadom pripravljali teren za predsedniške volitve prihodnje leto.