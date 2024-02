Izrael je ofenzivo na Rafo prestavil na čas ramadana

V nadaljevanju preberite:

»Svet mora to vedeti in voditelji Hamasa morajo to vedeti – če do ramadana naši talci ne bodo doma, se bodo boji nadaljevali povsod, tudi na območju Rafe,« je Beni Ganc dejal na konferenci voditeljev ameriških Judov, ki je potekala v Jeruzalemu. Ganc, ki je bil pred leti glavni politični nasprotnik Benjamina Netanjahuja, je po 7. oktobru postal tako rekoč tiskovni predstavnik skrajno desne, mesijanske in militantne izraelske vlade. Dodal je, da bi morala ofenziva – ki bi vključevala tudi evakuacijo civilnega prebivalstva – potekati v koordinaciji z Združenimi državami in Egiptom.