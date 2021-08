Ko sovražnika dobro spoznamo, izvemo več o sebi

V nadaljevanju preberite:

S tem, ko talibi osvajajo vse več ozemlja, so poučeni vedno bolj prepričani, da se bo nasilje prelilo čez afganistanske meje, med drugim zato, ker so talibi zaradi umika ZDA prepričani, da so zmagovalci. To pa spodbuja džihadistične in teroristične skupine v srednji Aziji. Vse večji je strah, da bi se vse te skupine lahko združile pod talibsko taktirko, saj je Kitajska, kot je nedavno dejal Nader Nadery, član afganistanske ekipe za mirovna pogajanja, »položila rdečo preprogo«, ko se je kitajski zunanji minister Wang Yi srečal z delegacijo devetih predstavnikov talibov, med katerimi je bil soustanovitelj in višji vodja afganistanskih talibov mula Abdul Ghani Baradar.



Ergo ■ Kitajci so dopolnili rek o »sovražniku mojega sovražnika« in zdaj sledijo načelu »približaj se prijatelju mojega sovražnika«, da boš lažje nadzoroval razmerje moči. Ob zavedanju, da so talibi »ključna vojaška in politična sila« v državi, ki bo imela pomembno vlogo pri spravi, ohranjanju miru in gospodarski obnovi, se je Peking postavil med njih in ujgurske separatiste. Ali dobra vohunska služba pomeni, da se je tudi v tako zapletenih razmerah mogoče izogniti oboroženemu spopadu?