Kovček za čustva, frustracije, probleme

»Ko kot športnica razmišljam o drugih športnikih, ki so dolgo čakali na ta trenutek – predvsem kot nekdo, ki mu je bila ta priložnost odvzeta –, mislim, da olimpijada mora biti.« To je dejala Arisa Cubata, ki si jo bomo za vedno zapomnili po impresivnem in kar malce zastrašujočem prizoru na samem začetku otvoritvene slovesnosti 32. olimpijskih iger v Tokiu.