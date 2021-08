Kolajne na prsih športnikov nimajo cene

V nadaljevanju preberite:

Eno od tekmovanj, ki sem si jih ogledala na tokijskih olimpijskih igrah, je bilo metanje krogle. Ne vem, zakaj me tako navdušuje sposobnost človeškega telesa, da kroglo, težko več kot sedem kilogramov (za moške) oziroma štiri kilograme (za ženske), vrže z rame več kot 20 metrov daleč. Morda zato, ker se mi zdi to neverjetno.



Ko sem opazovala ženske na atletskem stadionu, je mojo pozornost vzbudila Novozelandka Valerie Adams, ki je takoj po tem, ko je osvojila bronasto medaljo, iz žepa trenirke potegnila fotografijo svojih otrok in jo začela prekrivati s poljubi in solzami.

Tokio je vnaprej obljubljal, da bodo to olimpijske igre vseh mater sveta. Seveda tistih, katerih otroci tekmujejo, in tudi tistih, ki tekmujejo v teh težkih pogojih, pod katerimi nepredstavljivo uspešno potekajo igre.