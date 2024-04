Ko voli Indija, je vse v velikih številkah

V nadaljevanju preberite:

Nekdo bo glasoval za metlo. Nekdo za kolo. Nekdo za dlan desne roke, a po vsej verjetnosti bo dala večina svoj glas oranžnemu lotosovemu cvetu. Vse to so simboli političnih strank, ki se bodo od tega petka pa vse do 1. junija potegovale za čim večje število poslanskih sedežev v spodnjem domu indijskega parlamenta, lok sabhi.

Da bi dobila mandat za sestavo vlade, mora stranka sama ali v koaliciji osvojiti najmanj 272 sedežev. O tem, komu bo to uspelo tokrat, bo odločilo volilno telo, ki šteje 969 milijonov volivcev. Ker je v igri več kot 2300 političnih strank, ni glavni volilni komisar Radživ Kumar prav nič pretiraval, ko je parlamentarne volitve v najštevilnejši državi sveta z več kot 1,4 milijarde prebivalci poimenoval »največji festival demokracije na svetu«.