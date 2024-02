Indija – naslednja Kitajska?

Gospodarska rast v Indiji je impresivna. Lani je po nekaterih ocenah znašala več kot šest odstotkov, nekateri menijo, da je dosegla celo sedem odstotkov, podobno visoka rast je napovedana tudi v prihodnje. Indija ima razmeroma mlado prebivalstvo, pred kratkim je prehitela Kitajsko po številu prebivalstva in postala država z največ prebivalci na svetu. Lani se je prvič po več desetletjih zmanjšalo število prebivalcev Kitajske, poleg tega je kitajsko prebivalstvo vse starejše, kar pomeni, da je vse manj delovne sile. To postaja težava za proizvodna podjetja, saj vse težje najdejo nove zaposlene, plače pa se zvišujejo. Možno je, da se bo proizvodnja iz Kitajske selila tudi drugam. Nekatera podjetja že pogledujejo proti Indiji, med njimi tudi tehnološki velikani, kot sta Samsung in Apple.

FOTO: Jernej Lasic

Delno je to posledica tehnološke vojne med ZDA in Kitajsko, ki tehnološka podjetja sili, da diverzificirajo vire svoje proizvodnje, saj določenih komponent ne morejo več proizvajati na Kitajskem. Selitev proizvodnje v Indijo bi pomenila tudi selitev Indijcev s podeželja v mesta, kar bi lahko spodbudilo trend rasti kupne moči srednjega sloja, to pa bi poganjalo domačo potrošnjo, ki bi tako postala generator gospodarske rasti. Vseeno je tu še veliko ovir. Delovna sila v Indiji je večinoma slabo izobražena, kar vpliva na njihovo produktivnost. Poleg tega je infrastruktura slaba, zato jo pospešeno gradijo. Težave bi lahko nastale tudi pri proizvodnji električne energije. Hitra gospodarska rast namreč zahteva vse večjo proizvodnjo. Indija že zdaj okoli 70 odstotkov električne energije pridobiva iz premoga, načrtujejo pa tudi gradnjo novih termoelektrarn. To bi zaradi izpustov toplogrednih plinov, predvsem ogljikovega dioksida, lahko imelo velik negativen vpliv na podnebne spremembe. Indija sicer načrtuje tudi gradnjo elektrarn, ki pridobivajo električno energijo iz obnovljivih virov, kot so sončne elektrarne. To bi v prihodnosti lahko ublažilo negativne okoljske vplive.

V pričakovanju volitev

gibanjeDelniskegaIndexaMSCIIndia Foto Tt/Gm Igd

Predvidoma aprila ali maja letos bodo parlamentarne volitve, na katerih pa ne pričakujejo presenečenj, in sedanja vladajoča stranka naj bi ostala na oblasti. Inflacija je zdaj na ravni okoli pet odstotkov, kar je sicer manj, kot je znašala predlansko leto, ko se je gibala nad sedmimi odstotki, vendar za zdaj ni zaznati trenda upadanja. Tako ni mogoče pričakovati, da bi centralna banka v kratkem znižala obrestno mero, in s tem spodbudila gospodarstvo.

Delniški indeks MSCI India je lani pridobil 15,37 odstotka, v preteklih petih letih pa skoraj 90 odstotkov vrednosti (oboje merjeno v evrih), in je tako med najdonosnejšimi delniškimi indeksi trgov v razvoju. Sedanje razmerje med ceno in dobičkom na delnico za omenjeni indeks znaša več kot 27, kar pomeni, da je vsaj del pozitivnih dolgoročnih pričakovanj že vgrajen v cene indijskih delnic.