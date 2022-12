Moskva ni pripravljena na popuščanja

V nadaljevanju preberite:

Hudi boji v »bahmutski mesoreznici« se nadaljujejo, razmere na bojiščih so po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega zelo težke, po trditvah oblasti v Kijevu pa ima ruska vojska načrt, da do novega leta v celoti okupira doneško regijo. Medtem iz Moskve prihajajo sporočila, da bo Rusija izpolnila svoj načrt o »demilitarizaciji« in »denacifikaciji« svoje zahodne sosede.