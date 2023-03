Na volitvah v Estoniji zmaga v roke stranki premierke Kaje Kallas

Na volitvah v Estoniji je v nedeljo prepričljivo zmagala stranka premierke Kaje Kallas. Po volilnem boju, ki ga je zaznamovala vojna v Ukrajini, je liberalna Reformna stranka osvojila 37 od 101 sedeža v parlamentu, je ponoči sporočila volilna komisija. Druga je skrajna desna EKRE s 17, tretja pa levo usmerjena Stranka centra s 16 sedeži.

Reformna stranka je prejela podporo nekaj več kot 30 odstotkov volivcev in glede na navedbe volilne komisije ostaja najmočnejša stranka v parlamentu v Tallinnu. Osvojila je celo tri sedeže več kot na zadnjih volitvah leta 2019.

Njena voditeljica Kaja Kallas, ki je leta 2021 postala prva ženska na čelu estonske vlade, velja za eno najodločnejših podpornic Ukrajine v Evropi, za nadaljnje vladanje pa bo morala sklepati koalicije.

Doslej je 45-letna premierka vodila vlado s še dvema strankama – socialdemokrati in konservativno stranko Isamaa. Obe sta na tokratnih tokratnih volitvah izgubili nekaj podpore – Isamaa je izgubila štiri sedeže in jih bo v novi sestavi parlamenta zasedala osem, socialdemokrati pa so izgubili en poslanski mandat in jih bodo po novem imeli devet.

Ali bo koalicijo znova sklepala z dosedanjima partnericama ali pa iskala nove zaveznike, Kallas zaenkrat po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pušča odprto. Znotraj desnosredinske stranke naj bi dopuščali različne možnosti, je pa Kallas že izključila možnost povezovanja s stranko EKRE.