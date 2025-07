Slavni na Hrvaškem: Od Bezosove jahte do skromnega kampiranja Dončića

Ko je novinarka Guardiana pred sedmimi leti videla drugi del megauspešnega muzikala Mamma Mia, ki so ga snemali na Hrvaškem, je še sama priletela v državo, katera »se zdi kot igralec, ki kljub talentu in karizmi nikoli ne doseže megazvezdništva«. Priletela je na Vis, kjer so leto prej, v poznem poletju 2017, spali, delali in se zabavali Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried in Dominic Cooper. A seznam slavnih, ki so v zadnjem desetletju odkrili »skrite« bisere hrvaškega Jadrana in se tja tudi radi vračajo, je še mnogo daljši ...

Nekdanja predsednika ZDA: Barack Obama gre rad v Dubrovnik, Billa Clintona so videli na Malem Lošinju. FOTO: Š Kevin Lamarque/Reuters Reuters

Na Malem Lošinju so v teh dneh opazili, kot poročanje Otoci.net povzema hrvaški Index, nekdanjega, 42. ameriškega predsednika Billa Clintona, kako se je po poldnevu sprehodil po obali. »Clinton se je v spremstvu najbližjih prijateljev in diskretne varnosti, vključno z lokalnimi policisti, sprehodil po lošinjski promenadi kapitanov in obali Priko, pred soncem pa se je zaščitil s klobukom z logotipom olimpijskih iger, ki bodo čez tri leta v Los Angelesu,« poročajo na Otoci.net.

Zdi se, da je z njim tudi njegova žena Hillary, nekdanja kandidatka za ameriško predsednico. Nekdanji hrvaški poslanec Branko Vukšić, ki tudi dopustuje na Lošinju, je novico že delil in pohvalil.

V Dubrovniku in na Hvaru pa tačas uživa tudi hollywoodska kraljica Nicole Kidman. Hrvaško je pravkar spremenila v svoj poletni oder, navdušeno piše thedubrovniktimes.com. Oskrajevko so opazili v družbi njene sestre Antonie Kidman in nečakinje Lucie Hawley. Lucie je na Instagramu objavila osupljive posnetke z dubrovniških ikoničnih jezuitskih stopnic, starega mestnega jedra in otoka Lopud, enega od biserov Elafitov.

Prizori iz Dubrovnika, je zapisala ob vrtiljaku zavisti vzbujajočih počitniških fotografij, na katerih trojica uživa v jadranskem vzdušju in pozira sredi stoletnih kamnitih zidov in turkiznega morja.

Jahta Kuru Jeffa Bezosa, ki jo najraje parkira zunaj marin. FOTO: Oceanco

Pred dnevi je pri Cavtatu zato, da bi prihranil pri stroških pristajanja, kot piše thedubrovniktimes.com, sidro vrgel šef Amazona, milijarder Jeff Bezos. Južno Italijo je zamenjal za peneče Jadransko morje, s seboj pa pripeljal tudi nevesto.

V začetku julija so ga opazili na hrvaškem otoku Mljet, kjer je večerjal in pil z Lauren Sánchez. Preden se je glamurozni par vrnil na »osupljivo« 127-metrsko megajahto Koru, zasidrano ob obali Cavtata in vredno 500 milijonov evrov, je užival v lokalnih dobrotah. Po poročanju Tportala je tam parkiral zato, da mu v marini ni bilo treba plačati priveza. A to ni prvič, da je Cavtat plavajoče igrišče za milijarderje. Ruski oligarh Roman Abramovič je pred nekaj leti potegnil isto potezo – tam je brezplačno zasidral svojo superjahto za cela dva meseca. S stiskaškim novoporočencem sta bila tokrat tudi pevka Katy Perry in igralec Orlando Bloom.

»Beyoncejin« otok Galešnjak z obliko srca. FOTO: Posnetek zaslona/Croatia Week

Na luksuzni, a najeti in »le« 107-metrski jahti, sta pred leti Dalmacijo odkrivala tudi pevka Beyonce in mož Jay-Z. Za teden dni sta plačala 1,7 milijona ameriških dolarjev. Soncu in morju sta se za Beyoncejin rojstni dan predajala okrog otoka Galešnjak, ki ima obliko srca, dobrote pa jima je stregel priznani šef iz restavracije Sorenta z dvema Michelinovima zvezdicama.

Bogataš Bill Gates je denar pustil v Zadru, kjer je menda, kot so poročali mediji, užival v čudovitem sončnem zahodu in raziskovanju kulturnih znamenitosti. Pisalo se je leto 2017.

Veliki Tom Hanks je snemal na Hvaru, vrača pa se v Dubrovnik. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Medtem ko se je na Visu v 2017 predvsem plesalo, so se »holivudarji« na sosednjem Hvaru, menda zaradi »čudovite kulise mesta«, odločili snemati akcijski triler Igre črnega denarja. V njem je zaigral Tom Hanks in po njem se je že sprehodila Rihanna. Tom Cruise pa je sploh njegov redni obiskovalec.

A Hanks ima očitno raje Dubrovnik. Preden se je produkcija filma Igre črnega denarja odločila za Hvar, je obiskala tudi Dubrovnik. V to zgodovinsko mesto, ki je priljubljena destinacija tudi zaradi snemanja Iger prestolov, se Hanks pogosto vrača. Morda se na Stradunu kdaj sreča z Barackom Obamo, nekdanjim predsednikom ZDA, ki tudi rad prileti v Dubrovnik in na otok Brač. Slednjega je nekoč obiskala avstralska pevka Kylie Minogue, ki menda veliko da na zasebnost. In kot so poročali mediji, jo je na Braču tudi našla ...

Turistični vodič v Dubrovniku turistom pripoveduje, kjer so snemali Igro prestolov. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Dubrovnik se je v 2017 na željo producenta Leonarda di Capria prelevil celo v angleški Nottingham, prizorišče dogodivščin filmskega Robina Hooda, ki je precej vznemiril Dubrovčane. Zgorela je celotna filmska vas v starem mestnem jedru – seveda v skladu s scenarijem, v katerem sta zvezdnika Jamie Foxx in Jamie Dornan pod taktirko režiserja Otta Bathursta igrala zvesta Hoodova prijatelja Malega Johna in Willa Scarleta.

Vis je pred leti gostil tudi princa Harryja in Meghan Markle. Leta 2018 je par na tem »rajskem otoku« preživel nekaj dni. Tudi Pag ni ostal brez zvezdniškega prahu. Nanj je stopila noga očarljive Megan Fox.

Istra v Nortonovem in Grantovem srcu

Tačas pa nekoliko višje, v hrvaški Istri, znani po vinorodnih območjih in dobri hrani, pogosto opažajo ameriškega igralca Edwarda Nortona. Istra je tudi v srcu priljubljenega britanskega filmskega zvezdnika Hugha Granta, ki so ga menda opazili v Rovinju.

Filmski Vinetou, Pierre Brice, je leta 1964 snemal ob Zrmanji. FOTO: Press Release

V kanjonu reke Zrmanje, kjer so že pred več kot pol stoletja po romanu Karla Maya posneli serijo filmov o indijanskem poglavarju Vinetouju, je užival že pokojni Francoz Pierre Brice.

Na Brione, kjer je ostala kar petnajst dni, je maršal Tito leta 1969 povabil prelepo Sophio Loren.

Hrvaška, priljubljena destinacija tudi za svetovne športne zvezde

Eden najboljših košarkarjev vseh časov Michael Jordan je bil nad Dubrovnikom navdušen. FOTO: Grgo Jelavic/Pixsell

Pred tedni je 75-metrsko jahto, vredno 115 milijonov dolarjev, v Skradinu ustavil legendarni Michael Jordan, nato pa se odpravil še na slapove Krke. Jordan je tukaj prvič blestel leta 2021, so zapisali na spletni strani Basketball Network, ko je obiskal Dubrovnik, Split in Hvar: »Njegova vrnitev, skoraj štiri leta pozneje, ni naključna. Sodeč po množicah in navdušenju, ki ga je spremljalo skozi Skradin in Dubrovnik, legenda Chicago Bullsov še vedno prinaša značilno avro povsod, kamor gre, in zagotovo je svoj pečat pustil tudi na hrvaški obali.«

Zvezdniški košarkar LeBron James pa je v Splitu povzročal vročico že pred več kot desetletjem. Eden največjih košarkarjev moderne dobe, ki je pred dvanajstimi leti igral za Miami Heat, je v intervjuju za hrvaški dnevnik 24sata namignil, da namerava priti na Hrvaško, potem ko je »od prijatelja iz otroštva slišal o njenih lepotah«.

Na drubrovniško riviero se že nekaj let vrača nogometni zvezdnik David Beckham s slavno soprogo Victorio. Lani je Beckham za družinske počitnice najel nekdanji frančiškanski samostan na Lopudu, ki je preurejen v luksuzno počitniško rezidenco z zanimivim imenom Lopud 1483. Beckhamovi so imeli s seboj lastnega kuharja. Na Lopudu jih je obiskal nogometni kolega, »domačin« Luka Modrić. Cristiano Ronaldo pa raje obiskuje draguljarne. Menda so na Hvaru, kjer je obiskal en tak lokal, zaprli kar nekaj ulic.

Bayernov vratar Manuel Neuer je že pred petimi leti pel Thompsonovo Lijepa si. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Hrvaško ima v manj lepem spominu Manuel Neuer, kapetan münchenskega Bayerna in nemške reprezentance, kjer je bil leta 2020, ko so ga na dopustu na Hrvaškem posneli, kako prepeva kontroverzno lokalno pesem. Na Jadranu je nazdravljal ob domoljubni Lijepa si Marka Perkovića - Thompsona. A najbrž lepi Neuer ni vedel, kaj poje, so ga branili mediji.

Luka Dončić in Michael Jordan, košarkarski legendi, ki jima je skupno tudi, da ljubita hrvaško obalo. FOTO: Zaslonski Posnetek, X

Slovenski košarkarski as Luka Dončić pa stavi na Krk, kjer »med navadnimi smrtniki«, kot piše Žurnal24, uživa »umirjen in skromen družinski dopust v kampu«.