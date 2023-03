Parlament zaščitil Netanjahuja pred razrešitvijo

Izraelski parlament je danes potrdil zakon, ki premiera Benjamina Netanjahuja ščiti pred razglasitvijo za nesposobnega za opravljanje položaja. Zakon je del sporne pravosodne reforme, ki je v Izraelu sprožila obsežne proteste in številne kritike tako v javnosti kot iz vrst predstavnikov opozicije.

Zakon so po celonočnem plenarnem zasedanju v knesetu, polnem burnih razprav, davi sprejeli z 61 glasovi za in 47 proti v tretji in zadnji obravnavi, poročajo tuje tiskovne agencije.

V skladu z novim zakonom lahko predsednika vlade k odstopu prisili le tričetrtinska večina poslancev v knesetu, in še to zgolj iz fizičnih ali psiholoških razlogov. Zakonodaja tudi izrecno preprečuje, da bi vrhovno sodišče predsedniku vlade odredilo prisilni dopust.

To naj bi bil odziv na strahove, da želi sodišče Netanjahuja prisiliti k odstopu zaradi konflikta interesov, saj kot vodja vladne koalicije predlaga korenite pravosodne reforme, hkrati pa se sooča z več obtožbami o korupciji.

Izrael bi znal biti na robu politične krize. FOTO: Ronen Zvulun Reuters

Netanjahuju sodijo v treh ločenih primerih. Obtožen je korupcije, podkupovanja, goljufije in kršitve zaupanja, češ da je sprejemal draga darila in poskušal skleniti skrivne dogovore z medijskimi podjetji za bolj pozitivno poročanje, navajajo izraelski mediji.

Današnja sprememba zakonodaje je tako še posebej sporna, ker velja za prilagojeno Netanjahuju, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Izreal se približuje politični krizi

Vodja opozicije Jair Lapid je kritiziral sprejetje zakona in člane koalicije, ker so zakon obravnavali ponoči, po skrajšanem postopku in daleč od oči javnosti, ter jih obtožil, da so sprejeli nespodoben in pokvarjen posamezniku prilagojen zakon na podlagi neutemeljenih govoric.

Zakon je sicer del širše sporne pravosodne reforme izraelske ekstremno desne koalicije, katere cilj je povečanje moči parlamenta in omejitev možnosti vrhovnega sodišča, da razveljavi zakone in vladne odločitve. Z njo želijo vladi zagotoviti tudi nadzor nad imenovanjem vrhovnih sodnikov.

Reformo so številni kritiki označili za grožnjo demokraciji. Tudi izraelski predsednik Jicak Hercog se je jasno izrekel proti njej, saj da je represivna in spodkopava demokratične temelje države.

Prizadevanja za dosego kompromisa so bila do zdaj neuspešna, vse pogosteje pa se pojavljajo opozorila, da se Izrael približuje politični krizi. V državi pri tem že več kot deset tednov potekajo množični protesti proti sporni reformi.

Za danes so prav tako napovedani novi protesti. Po poročanju izraelskih medijev so protestniki ponekod že blokirali ceste, na različnih lokacijah v Jeruzalemu in Tel Avivu pa skupno pričakujejo več kot 500.000 ljudi.