Na ulicah za pravosodje, ne pa za Palestince

V nadaljevanju preberite:

Na ulicah Tel Aviva vsak večer več deset tisoč ljudi – bilo jih je že tudi 200.000 – protestira proti napovedani reformi pravosodnega sistema, s katero si želi nova izraelska skrajno desna vlada močno omejiti moč vrhovnega sodišča. Prevedeno: novi stari predsednik vlade Benjamin Netanjahu si želi s koalicijskimi partnerji iz verskih strank v celoti podrediti državo.

Množica na ulicah izraelskega obmorskega mesta – s prekinitvami – vztraja od 10. januarja. Njihova glavna zahteva je, da skrajno desna koalicija izraelsko demokracijo – na čelu s pravosodno vejo oblasti – pusti pri miru.

Protestnikom so se pridružili številni znani Izraelci: od športnikov do podjetnikov. Ob številnih nevladnih organizacijah, aktivistih in različnih vejah civilne družbe na protestih, ki jih je izraelska policija že večkrat poskusila razgnati, sodelujejo tudi vplivni politiki. Od nekdanjega obrambnega ministra in premiera Ehuda Baraka do nekdanje zunanje ministrice in pozneje predsednice vlade Cipi Livni ter trenutno vodilnega opozicijskega politika Jairja Lapida.

Protestnike je podprl tudi predsednik države Izak Hercog, kar je za položaj, ki ga opravlja, neznačilno. Proteste, katerih ključ je boj za ohranitev sekularne države, ki jo poskušajo podpreti talibske skrajne verske stranke, so podprli tudi vojaški piloti, rezervisti in del policistov.