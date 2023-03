Izraelska vlada odložila glasovanje o sporni pravosodni reformi

Po več tednih množičnih protestov je izraelski premier Benjamin Netanjahu danes napovedal spremembe nekaterih predlogov v okviru sporne pravosodne reforme. Prav tako je vlada odložila glasovanje o reformi do konca aprila in opozicijo pozvala, naj ta čas izkoristi »za prava pogajanja, da bi dosegli dogovor o reformi«.

Izraelska vlada je sprva načrtovala, da bodo pravosodno reformo v knesetu sprejeli do 2. aprila, vendar bodo glasovanje o večjem delu reforme sedaj odložili do 30. aprila. Predlogi znotraj reforme, ki naj bi jih ratificirali v naslednjih dveh tednih, pa bodo spremenili predvsem potek imenovanja sodnikov.

Koalicijske stranke so danes v skupni izjavi napovedale spremembe nekaterih svojih predlogov v okviru pravosodne reforme. Po novem bodo tako sestavo odbora za izbor sodnikov razširili z 9 na 11 članov. Sestavljali ga bodo trije vladni ministri, trije koalicijski poslanci, trije sodniki in dva opozicijska poslanca. S tem pa bo vlada še vedno ohranila večino.

Prav tako so koalicijske stranke napovedale, da bo vlada v skladu s spremembami lahko imenovala največ dva vrhovna sodnika, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ob tem so opozicijo pozvale, naj ta čas izkoristi »za prava pogajanja, da bi dosegli dogovor o reformi«. »Podajamo roko vsem, ki jim je resnično mar za narodno enotnost in željo po doseganju dogovorjenega sporazuma,« so še zapisali v izjavi.

Po poročanju časnika Hararetz so organizatorji protestov ostro kritizirali spremembe reforme, češ da so te »vojna napoved vlade ljudem in demokraciji«. Tudi vodja opozicije Jair Lapid je bil kritičen in vladni predlog označil za »sovražni politični prevzem pravosodnega sistema«. Odbor za izbor sodnikov pa bi po njegovem mnenju postal odbor za imenovanje pajdašev.

Do sprememb reforme sicer prihaja le dan potem, ko je predsednik ZDA Joe Biden v telefonskem pogovoru z Netanjahujem dejal, da se demokratične družbe krepijo z resničnimi zavorami in ravnovesji ter da si je treba za temeljne spremembe prizadevati z najširšo možno podporo ljudstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Predsednik je tudi ponudil podporo trenutnim prizadevanjem za oblikovanje kompromisa o predlaganih reformah pravosodja, ki so v skladu s temi temeljnimi načeli,« je še sporočila Bela hiša.