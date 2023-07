Španija za ponovno industrializacijo in digitalizacijo Evrope

Španski premier Pedro Sanchez in člani njegove vlade bodo danes ob začetku predsedovanja Svetu EU na obisku v Madridu gostili Evropsko komisijo s predsednico Ursulo von der Leyen na čelu. Med drugim bodo govorili o geopolitičnih razmerah spričo ruske agresije na Ukrajino, energetskem in digitalnem prehodu ter strateški avtonomiji Evrope.

Predsednica komisije in španski premier se bosta najprej sestala dvostranskem srečanju, evropski komisarji pa na pogovorih s španskimi ministri. Govorili bodo o geostrateških razmerah in zunanjih zadevah, evropski varnosti, energetskem in digitalnem prehodu ter gospodarskih temah.

Nato pa se bodo člani kolegija komisije in španske vlade sestali še na plenarnem zasedanju, na katerem bodo obravnavali prednostne naloge španskega predsedstva Svetu EU. Španija bo v ospredje postavila strateško avtonomijo Evrope, zeleni prehod, socialno pravičnost in enotnost EU.

»Spodbujali bomo ponovno industrializacijo in digitalizacijo Evrope. Naredili bomo odločilen napredek pri ekološkem prehodu. Zagotovili bomo, da bo gospodarstvo uspešnejše, a tudi pravičnejše. Z novimi orodji in sporazumi pa bomo okrepili enotnost Evrope,« je glavne štiri prednostne naloge španskega predsedstva sredi junija povzel Sanchez.

Tudi špansko predsedovanje bo potekalo v senci ruske agresije na Ukrajino, ki ji je španski premier podporo izkazal s sobotnim obiskom v Kijevu. Ob tem je napovedal, da bo kandidatura Ukrajine za članstvo v EU prednostna naloga predsedovanja, Kijevu pa je obljubil tudi 55 milijonov evrov nove pomoči.