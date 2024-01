Tehnološka bitka s Kitajsko na nizkih obratih

V nadaljevanju preberite:

Strožje preverjanje naložb iz tretjih držav, večja previdnost pri tehnoloških vlaganjih na tujem in nadzor izvoza izdelkov za dvojno rabo so področja, na katerih naj bi Evropa povečala gospodarsko varnost. To izhaja iz predlogov evropske komisije za zmanjšanje tveganj v času geopolitičnih napetosti in velikih tehnoloških premikov.