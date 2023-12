EU se mora odločiti, kaj bo z energetsko intenzivno industrijo

V nadaljevanju preberite:

Cinkarna Celje je energetsko intenzivno podjetje v panogi kemije, ki proizvaja izdelke predvsem za gradbeni sektor. Trenutne razmere v Evropi močno zaznamujejo njeno delovanje. Zaradi podnebnega prehoda pa je močno vključena v dolgoročne procese zmanjševanja izpustov. Predsednik uprave družbe Aleš Skok ima tako izjemen pregled nad trenutnimi in pričakovanimi splošnimi razmerami v Evropi, še posebej na področju energetske oskrbe. Prav tako pa ima zelo dober pregled nad razvojem dogodkov na področju transformacije Evrope v nizkoogljično družbo. Z njim smo se pogovarjali o razmerah v Evropi, v panogi kjer deluje Cinkarna Celje, načrtih in naložbah družbe, pa tudi o sanaciji odlagališč in podnebnem prehodu.