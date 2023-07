Twitterjev tekmec že pri sto milijonih uporabnikov

V nadaljevanju preberite:

Nova Metina (Facebookova) aplikacija threads je po informacijah lastnika Marka Zuckerberga presegla sto milijonov uporabnikov s številnimi znanimi osebnostmi vred, ki politično ali drugače nasprotujejo twitterju Elona Muska. Ameriška tehnološka in informacijska giganta se menda nameravata spopasti tudi v ringu, še prej bo spopad njunih družbenih omrežij vplival na politična in ideološka nasprotovanja v ZDA in po svetu.