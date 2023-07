Vse ameriške kulturne vojne

V nadaljevanju preberite:

Rojstni dan ZDA, ki so ga Američani slavili v začetku tedna, je svetu podaril izjemne besede o enakosti vseh ljudi, pravici do življenja, svobode in iskanja sreče ter o vladi, ki izhaja iz sporazuma vladanih. V Filadelfiji, kjer so predstavniki tedanjih britanskih kolonij 4. julija 1776 podpisali deklaracijo o neodvisnosti, pa se je na dan neodvisnosti zgodil množičen umor, tako kot v številnih ameriških mestih pločnike marsikje zavzemajo šotori brezdomcev. Amerika bi za rešitev hudih težav morala uporabiti vse svoje izjemne sposobnosti, a bodo politični in ideološki razkoli še naprej ovirali iskanje novega družbenega dogovora – s posledicami za ves svet.