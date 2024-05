Ukrajinski parlament odstavil ministra za infrastrukturo

Ukrajinski parlament je danes odstavil namestnika predsednika vlade in ministra za infrastrukturo Oleksandra Kubrakova. V Kijevu nameravajo sedaj njegovo ministrstvo razdeliti na dva dela. Predsednik države Volodimir Zelenski pa je danes za novega veleposlanika v Veliki Britaniji imenoval nekdanjega vrhovnega poveljnika vojske Valerija Zalužnega.

Kubrakov je na družbenih omrežjih zapisal, da o razrešitvi ni bil obveščen in da ni imel priložnosti, da bi parlamentu predstavil podrobno poročilo svojega dela, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Njegova razrešitev je tudi zamajala načrte nemške ministrice za razvoj Svenje Schulze, ki je v Kijev odpotovala zaradi priprav na mednarodno konferenco o obnovi Ukrajine, ki bo junija potekala v Berlinu. Po navedbah nemške delegacije je bilo namreč srečanje Schulze in Kubrakova odpovedano.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem danes za novega veleposlanika v Veliki Britaniji imenoval nekdanjega vrhovnega poveljnika vojske Valerija Zalužnega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

50-letni Zalužni je bil junija 2021 imenovan za vrhovnega poveljnika ukrajinskih oboroženih sil. Pod njegovim vodstvom so čete zdržale rusko invazijo februarja 2022. V prvem letu vojne so ukrajinske sile ponovno zavzele zasedene dele regije Harkov in Herson. Zalužni je bil tudi arhitekt ukrajinske ofenzive poleti 2023, ki pa je imela le malo uspeha proti močno utrjeni ruski obrambi.

Ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov je nato v začetku februarja sporočil, da so Zalužnega odstranili s položaja vrhovnega poveljnika vojske. Zelenski pa je za naslednika imenoval Oleksandra Sirskega.