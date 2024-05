Za Palestino in proti njej na univerzi Georgea Washingtona

V nadaljevanju preberite:

»Moj oče je bil rojen v Gazi, a je ne smemo obiskati,« je pred spomenikom prvega predsednika ZDA Georgea Washingtona, zdaj zavitega v palestinsko ruto in zastavo, pred univerzo z njegovim imenom povedala študentka statistike palestinskega rodu z imenom Sara. Judovski Američan Rick Popowitz z napisom na majici Forum za talce in pogrešane družine pa je na protidemonstracijah ocenil: »Parola 'od reke do morja' v arabščini pomeni: od reke do morja, Palestina bo arabska,«